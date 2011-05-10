Кабмин утвердил порядки выполнения подготовительных и строительных работ

Кабинет министров Украины утвердил порядки выполнения подготовительных и строительных работ.

Об этом говорится в постановлении №466 от 13 апреля т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, подготовительные работы могут выполняться заказчиком после получения документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком, или договора суперфиция, а также после подачи Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) или ее территориальному органу уведомления о начале выполнения подготовительных работ, кроме выноса инженерных сетей и удаления зеленых насаждений, или получения зарегистрированной декларации о начале выполнения подготовительных работ.

Выполнение подготовительных работ в пределах строительной площадки не требует получения заказчиком и генеральным подрядчиком или подрядчиком других документов разрешительного характера.

Подготовительные работы по выносу инженерных сетей и удалению зеленых насаждений могут выполняться заказчиком при наличии зарегистрированной декларации о начале выполнения строительных работ или разрешения на выполнение строительных работ.

Декларация о начале выполнения подготовительных работ принимается в разрешительном центре по месту расположения объекта и регистрируется ГАСИ на бесплатной основе. Зарегистрированная декларация не дает права на выполнение строительных работ.

При этом строительные работы могут выполняться заказчиком после получения документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком или договора суперфиция и: подачи заказчиком уведомления о начале выполнения строительных работ ГАСИ или ее территориальному органу по местонахождению объекта – относительно объектов, строительство которых осуществляется на основании строительного паспорта, которые не требуют регистрации декларации о начале выполнения строительных работ или получения разрешения на выполнение строительных работ, в соответствии с перечнем объектов, строительство которых осуществляется после отправки уведомления о начале выполнения строительных работ; регистрации инспекцией декларации – относительно объектов строительства, принадлежащих к I—III категории сложности; выдачи заказчику инспекцией разрешения на выполнение строительных работ – относительно объектов строительства, принадлежащих к IV и V категориям сложности.

Согласно документу, после подачи уведомления о начале выполнения строительных работ осуществляется строительство индивидуального (усадебного) жилого дома, садового, дачного дома не выше двух этажей (без учета мансардного этажа) площадью до 300 кв. м, а также хозяйственных зданий и сооружений, в частности гаражей, расположенных на приусадебных, дачных и садовых земельных участках.