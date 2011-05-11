Украина и Россия начали консультации о пересмотре перечня объектов, арендуемых ЧФ РФ

Украина и Россия начали консультации о пересмотре перечня объектов, арендуемых Черноморским флотом РФ.

Об этом пишет газета «Коммерсант».

О том, что Киев и Москва ведут предварительные переговоры об отказе Черноморского флота Российской Федерации от аренды нескольких крупных земельных участков в Севастополе, газете рассказал источник, близкий к переговорам. В украинском МИДе и Севастопольской городской государственной администрации подтвердили эту информацию. "Это инициатива Севастополя, – пояснил изданию председатель СГГА Валерий САРАТОВ. – Данный вопрос сейчас находится в разработке и в процессе согласования с российской стороной".

Посол Украины по особым поручениям Виктор СЕМЕНОВ, курирующий взаимоотношения с Россией по вопросам, связанным с ЧФ РФ, заявил «Коммерсанту», что переговорный процесс будет проводиться в рамках подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ. "В июне на экспертном уровне будет рассмотрен ряд вопросов, касающихся участия российской стороны в развитии социальной сферы Севастополя и других пунктов базирования ЧФ. В том числе будем говорить и по этому поводу", – отметил посол.

В распоряжении газеты оказалась пояснительная записка СГГА, включающая описание обсуждаемых участков. Предметом переговоров является отказ ЧФ РФ от использования пяти участков суммарной площадью 749 га, расположенных в центре или неподалеку от центра Севастополя. "Данные участки потеряли свою функциональную и стратегическую значимость для ЧФ РФ", – утверждают власти города. Согласно Большому флотскому договору 1997 года, всего в аренде ЧФ РФ пребывает 3312 га в Севастополе и почти 15 тыс. га в Автономной Республике Крым.

Наиболее привлекательными для инвесторов считаются 35 га на мысе Хрустальном, непосредственно в центральной части города, которые планируется застроить "жилыми, общественными и гостиничными комплексами". Сейчас там находятся 54-й мехстройзавод и 24-й завод железобетонных изделий и конструкций. Предприятия оказались в аренде ЧФ РФ по итогам раздела флота, но их мощности не используются по назначению. Инвестиции в эту площадку в СГГА оценили в 175 млн. долл.

6 га избыточных для ЧФ РФ глубоководных причалов в Южной бухте предлагается использовать для создания городского морпорта (75 млн. долл.); 133 га заброшенного автодрома на берегу бухты Казачьей – для нового жилого района (665 млн. долл.); 380 га на Каранском плато близ мыса Фиолент – для строительства рекреационных объектов (381 млн. долл.); 9 га на побережье бухты Матюшенко – для создания яхтовой стоянки и гостиничного комплекса (48 млн. долл.). Предлагается также инвестировать 372 млн. долл. в создание аэродрома средней авиации на базе практически не используемого военного аэродрома с грунтовой взлетно-посадочной полосой на мысе Херсонес.

Как стало известно «Коммерсанту», российская сторона уже выразила заинтересованность в реализации предложений СГГА – в конце апреля МИД РФ уведомил об этом Киев дипломатической нотой. «Достигнутые договоренности применительно к земельным участкам, арендованным в интересах ЧФ РФ, целесообразно оформить украинско-российским соглашением «Об инфраструктуре ЧФ РФ на территории Украины», – говорится в документе.

Формально России выгодно передать украинской стороне избыточные объекты – это снизит затраты на поддержание жизнеспособности ЧФ РФ. Однако собеседники газеты уверены, что в рамках переговоров Москва затребует от Киева какие-то компенсаторы в обмен на свое решение об отказе от аренды территорий. "Сейчас проходит инвентаризация имущества, арендуемого ЧФ РФ. В рамках этого процесса у российской стороны могут возникнуть определенные просьбы. Не исключено, что они попросят Украину закрыть глаза на нарушения по другим объектам, где территория уже роздана под дачи. Возможны и более серьезные претензии", – отмечает заместитель гендиректора Центра им. Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ.

С тем, что положительное решение относительно передачи участков зависит от итогов инвентаризации, соглашается и В.СЕМЕНОВ. "Передача участков для развития социальной сферы Севастополя будет возможна только после окончания инвентаризации и согласования сторонами ее результатов, причем инвентаризации не только участков, но и объектов недвижимости на них", – сказал посол.

Для успешного завершения консультаций по земельному вопросу сторонам предстоит также преодолеть сложности в переговорах по соглашению "Об инфраструктуре ЧФ РФ...", о котором упомянул в своей ноте МИД РФ. Кроме того, сторонам придется внести изменения в Большой флотский договор 1997 года – обсуждаемые сегодня объекты перечислены в дополнениях к этому документу как закрепленные за ЧФ РФ.

Но главным препятствием для реализации проекта могут стать сложности с поиском инвесторов. "В Крыму нет компаний, способных найти такие средства. Сегодня достаточно сложно найти инвестора даже для объекта стоимостью около 10 млн. долл.", – утверждает Валерия ПЕТРУСЕВИЧ, ведущий специалист по недвижимости крымской компании "Союзстройтехнология". Привлечь к проекту игроков мирового рынка девелопмента также будет непросто. "Остались считанные единицы инвесторов, готовых вложить суммарно порядка 500 млн. долл. в украинский рынок недвижимости. Но я не знаю ни одного, готового инвестировать столько в один проект в Украине", - пояснил управляющий директор Colliers International в Украине Александр НОСАЧЕНКО.

Участники рынка отмечают, что реализовывать масштабные проекты в Крыму способна только Россия. "В Севастополе не так давно стартовал девелоперский проект в районе бухты Омега. Там планируется строительство около 0,5 млн кв. м стоимостью порядка 200 млн. долл. Финансирование идет из российского бюджета", – заявила В.ПЕТРУСЕВИЧ.

Не исключено, что предложения Украины будут скорректированы – эксперты считают, что в СГГА несколько завысили ожидаемый объем инвестиций.