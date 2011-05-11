В Харькове на объектах Евро-2012 будут установлены системы видеонаблюдения

В Харькове на основных объектах Евро-2012 будут установлены системы видеонаблюдения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом проинформировал заместитель председателя облгосадминистрации – руководитель аппарата ОГА Василий ХОМА после рабочего визита в Лондон, где он ознакомился с организацией проведения крупномасштабных спортивных мероприятий в Великобритании и координацией действий всех привлеченных служб по обеспечению мер безопасности и правопорядка.

В частности, он отметил, что у британцев работает информационный центр, оснащенный по последнему слову техники. В Лондоне размещено более 10 тысяч полицейских и приблизительно 250 тысяч частных камер, и в любое время информационный центр может снять картинку с какой-либо камеры.

«Мы будем создавать систему видеонаблюдения. Сейчас нам необходимо выстроить систему качественного видеонаблюдения на основных объектах, которые мы считаем потенциально опасными. Во-первых, это стадион и территория вокруг стадиона. Второе - это фан-зоны, гостиницы, тренировочные базы, отстойники вокруг Харькова, где будут парковаться транспортные средства, основные магистрали, основные направления движения фанов», - сообщил В.ХОМА

«У англичан, - добавил он, - очень много информации, которой они готовы поделиться».

По его словам, на протяжении одного года лишь в Лондоне проводится 300-350 крупных мероприятий: футбольные матчи, митинги, праздники и пр. В Великобритании отработана скрупулезная система работы на предубеждение, начиная с мельчайших пустяков. Основной их принцип – предупредить какой-либо акт.

В.ХОМА также отметил, что в Великобритании очень длительную историю имеет налаживание отношений с фанатами. Разработана жесткая схема борьбы с фанами-нарушителями. В полиции создан специальный подраздел, который занимается только ими. Все такие фаны стоят на учете, и им запрещено посещать матчи, как в стране, так и вне нее.

Заместитель губернатора отметил качественный уровень подготовки массовых мероприятий в Лондоне и сообщил, что Харьковская область будет стремиться достичь такого уровня.