В Киеве в апреле проданы 1084 квартиры – эксперт

В Киеве в апреле этого года продано 773 квартиры на вторичном рынке и 311 – на первичном рынке.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры - 47% сделок, 39% приходится на однокомнатные квартиры и 14% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок - 69% - приходится на квартиры стоимостью до 100 тыс. долл., 21% - в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. и 10% - в категории свыше 200 тыс. долл.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1391 долл./кв. м на вторичном рынке (1233 долл./кв. м - на первичном).

Самым дорогим был Печерский район, где средняя цена продажи составила 2844 долл./кв. м на вторичном рынке (2400 долл. /кв. м - на первичном).

Напомним, в марте 2011 года на вторичном рынке жилья Киева была продана 731 квартира, на первичном рынке – 264 квартиры.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в январе-марте этого года продано 1794 квартиры на вторичном рынке и 484 – на первичном рынке.