В Киеве в апреле сданы в аренду 902 квартиры – эксперт

В Киеве в апреле этого года было сдано в аренду 902 квартиры.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty.

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (50% сделок), 35% сделок приходится на двухкомнатные квартиры и 15% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (48%) приходится на квартиры стоимостью до 4,5 тыс. грн. в месяц, 35% - в ценовой категории от 4,5 до 7 тыс. грн. и 17% - в категории свыше 7 тыс. грн.

Напомним, по итогам марта 2011 года в Киеве была сдана в аренду 821 квартира.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в первом квартале этого года была сдана в аренду 2 141 квартира; в 2010 году количество сделок по аренде квартир выросло на 4% по сравнению с 2009 годом – до 9 490.