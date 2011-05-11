Уставный капитал Фонда содействия молодежному строительству увеличен на 31 млн. грн.

Кабинет Министров Украины сегодня увеличил уставный капитал Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» на 31 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

По его словам, сегодня правительство своим постановлением также утвердило Порядок использования этих средств.

В.ТИХОНОВ уточнил, что уставный капитал фонда будет увеличиваться поэтапно, и эти средства фонд будет использовать для выполнения госпрограммы обеспечения молодежи жильем на 2002-2012 годы, в частности, для предоставления молодым семьям и одиноким молодым гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, долгосрочных льготных кредитов для строительства и приобретения жилья.

Справка УНИАН. Фонд содействия молодежному жилищному строительству работает по программе льготного кредитования строительства жилья молодым семьям, а также частичной компенсации кредитной ставки коммерческих банков. Программы фонда реализуются за средства государственного бюджета.

7 июля 2010 г. Кабмин передал Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству в сферу управления Минрегиона.

До увеличения уставный капитал фонда составлял 60 млн. грн.