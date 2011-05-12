За экспертизу проекта львовского стадиона переплатили почти 15 млн.грн. - прокуратура

Прокуратурой Львовской области предъявлен иск в интересах государства о признании недействительным договора, заключенного между Львовским коммунальным предприятием «Дирекция по строительству стадиона во Львове», ООО «Проектно-строительное предприятие «Азовинтекс» и компанией «Арена Ком ГмбХ» (ФРГ), относительно проведения экспертизы технической документации по строительству стадиона во Львове к Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается в сообщении, установлено, что на выполнение указанного правового действия из госбюджета Украины выплачено упомянутому иностранному предприятию более 15,1 млн. грн., хотя фактическая стоимость выполненных работ, согласно заключению КРУ во Львовской области, составляет 180 тыс. грн., то есть интересам государства нанесен существенный ущерб.