Янукович: существование разных тарифов на ЖКУ в регионах недопустимо

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет недопустимым существование разных тарифов на жилищно-коммунальные услуги в регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на заседании Управляющего совета Комитета по экономическим реформам.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, единый подход к тарифообразованию является залогом реформирования отрасли. «Не может быть такой пестроты – потому что у нас одинаковые люди живут во всех регионах, врачи, учителя получают одинаковую зарплату», - сказал Президент.

Он высказал непонимание, как могут в одном регионе действовать тарифы, которые выше вдвое, чем в соседнем регионе. «Николай Янович (АЗАРОВ), ну, когда вы дадите на этот вопрос ответ, я же вас просил лично», - отметил Президент.

Также он подчеркнул, что государство сделало правильный шаг, передав право устанавливать тарифы для региональных монополистов национальному регулятору.

В то же время он отметил, что национальный регулятор еще не обеспечен необходимыми ресурсами и в первую очередь это касается специалистов.

Также В.ЯНУКОВИЧ обратил внимание на то, что до сих пор не созданы надлежащие механизмы компенсации затрат на местах.

Он подчеркнул, что нужно сделать бюджеты выравнивания и четко посмотреть на себестоимость услуг.

Также он отметил необходимость рассмотреть вопрос привлечения частного капитала в сферу ЖКХ.

Кроме того, он обратил внимание вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО на то, что в условиях роста тарифов правительство должно особое внимание уделять защите наименее защищенных слоев населения, и способствовать упрощению процесса выдачи субсидий.