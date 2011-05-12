Киеву для модернизации ЖКХ до 2025 года необходимо 2,7 млрд. евро

Для модернизации жилищно-коммунального хозяйства Киева до 2025 года необходимо 2,7 млрд. евро инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель проекта по разработке стратегии Киева до 2025 года Сергей ПЕРАПЕЧКА (компания BCG) сегодня в ходе третьего заседания общественного совета по разработке данного документа.

По его словам, вопрос модернизации инфраструктуры является приоритетным в будущей стратегии развития столицы.

С.ПЕРАПЕЧКА отметил, что наибольших объемов инвестиций требуют сегменты водоснабжения, водоотвода, а также теплоснабжения.

По оценкам разработчиков стратегии, реконструкция Бортнической станции аэрации, Днепровской и Деснянской водозаборных станций и реконструкция сетей обойдутся примерно в 800 млн. евро. При этом реконструкция теплосетей оценивается в 1,5 млрд. евро, ремонт жилого фонда – в 150 млн. евро, реконструкция генерирующих мощностей и распределяющих сетей «Киевэнерго» – в 220 млн. евро, замена лифтов – в 74 млн. евро.

Согласно анализу, проведенному разработчиками документа, в Киеве наиболее экономически невыгодными являются тарифы на тепло, воду и канализацию. В частности, текущий тариф на водоснабжение и канализацию покрывает себестоимость на 60%, на теплоснабжение – на 53%.

При этом тарифы на электричество и лифтовое хозяйство соответствуют уровню себестоимости, но не покрывает необходимую инвестиционную составляющую.

По словам С.ПЕРАПЕЧКИ, Киев отстает по обеспеченности инфраструктурой от европейских городов, а существующая инфраструктура сильно изношена. К примеру, степень износа городского коллектора доходит до 90%, водозаборных станций – 75%, теплопунктов – 70%, теплосетей – 52%, котлов в котельных – 52%, канализационных сетей – 30%.

Проектом предлагается путем модернизации теплоэнергетического, водоканального и канализационного хозяйства с помощью механизмов государственно-частного партнерства к 2025 году снизить степень износа электрических трансформаторных подстанций с 41% до 10%, теплосетей – с 52% до 10%, станции аэрации в Бортничах – с 90% до 10%, а благодаря проведению модернизации жилого фонда путем создания объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) – снизить степень износа домов (изношенных более чем на 40%) с 16% до 5%.

С.ПЕРАПЕЧКА пояснил, что формы государственно-частного партнерства в основном не несут коммерческих рисков для инвестора. По его мнению, в сфере ЖКХ могут применяться такие формы, как сервисный контракт, контракт на управление, контракт аренды, концессия и приватизация. При этом эксперт считает, что концессия не несет коммерческих рисков для частного инвестора, а приватизация в местных условиях не лучший вариант привлечения инвестиций из-за законодательных ограничений, а также риска повышения тарифов, что приведет к социальному напряжению.

Как сообщал УНИАН, Киевская городская администрация в мае закончит разработку Стратегии развития города Киева до 2025 года, которую представят иностранным компаниям, заинтересованным в инвестициях в Киев.

Справка УНИАН. Проект по разработке Стратегии развития Киева до 2025 года инициирован Киевской городской государственной администрацией. Для реализации проекта создан консорциум, в который входят Фонд «Эффективное управление», консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG), Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, Институт демографии и социальных исследований НАН Украины, Центр Разумкова, НИИ социально-экономического развития города, Институт генерального плана Киева.

Фонд «Эффективное управление» был создан в 2007 году для разработки и реализации проектов и программ, направленных на долгосрочное развитие украинской экономики, а также открытого обсуждения с гражданским обществом насущных для Украины экономических вопросов. Независимость организации гарантирует Международный консультативный совет, в который входят известные общественные и политические деятели разных стран с уникальным опытом и безупречной репутацией.

The Boston Consulting Group (BCG) – международная компания, работающая в отрасли управленческого консалтинга, выступает ведущим консультантом по вопросам стратегии бизнеса. Частная компания BCG была создана в 1963 году, представлена 71 офисом в 41 стране мира.

BCG сотрудничает с украинскими организациями на протяжении последнего десятилетия. Офис компании в Киеве был открыт в 2007 году.