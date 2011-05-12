В Киеве продажи квартир в новостройках снизились на 7,14%

В Киеве продажи квартир в новостройках в апреле текущего года снизились на 7,14% по сравнению с мартом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе консалтинговой компании UTG (Украинская торговая гильдия).

Согласно сообщению, большинство квартир (78% от общего объема продаж) были куплены без использования рассрочки и кредита, 20% – в рассрочку и только 2% – с использованием кредита.

По данным компании, предложение на вторичном рынке жилья и индивидуальных домов в апреле т.г. выросло на 3,07% - до 9407 объектов. В апреле больше всего предлагалось однокомнатных (32%) и двухкомнатных (33%) квартир. На трехкомнатные квартиры приходилось 29%, на квартиры с количеством комнат четыре и больше – 6%.

В компании отметили, что стоимость жилья на вторичном рынке столицы в апреле увеличилась в среднем на 0,64% по сравнению с мартом и достигла 2 036 долл./кв. м. Наибольший рост цен за месяц (+1,86%) зафиксирован в сегменте «элит» - до 7 757 долл./кв. м. В то же время, в сегменте «бизнес» жилье подешевело на 0,36%, до 2 484 долл./кв. м, в сегменте «эконом» – на 0,65%, до 1 224 долл./кв. м.

При этом средняя стоимость жилья на первичном рынке столицы в апреле составила 1 963 долл./кв. м, что на 5 долл. больше, чем в марте, и на 19 долл. меньше, чем в январе 2011 г.