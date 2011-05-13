Тихонов просит Президента ускорить создание Нацкомиссии регулирования рынка комуслуг

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор ТИХОНОВ обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой как можно быстрее подписать указ о создании Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг (НКРРКУ).

Об этом УНИАН сообщили в его пресс-службе.

Согласно сообщению, сегодня внедряется публичный механизм на основе договоров, который позволяет формировать тариф на услуги по содержанию жилья по каждому дому отдельно.

Кроме того, министерство разрабатывает изменения в законодательство, которые позволят упростить процедуру установления органами местного самоуправления тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«С целью предотвращения необоснованного повышения органами местного самоуправления тарифов на жилищно-коммунальные услуги, правительством вместе с местными органами исполнительной власти завершаются соответствующие проверки, по результатам которых будут приниматься необходимые меры по исключению из состава тарифов завышенных потерь и расходов», - отметил В.ТИХОНОВ.

По данным вице-премьер-министра, задолженность населения за потребление жилищно-коммунальных услуг выросла до 9,6 млрд. грн. Задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства за газ достигла 11,1 млрд. грн., за электроэнергию – 2,3 млрд. грн. Убытки предприятий отрасли с начала этого года составили свыше 1,5 млрд. грн.

Напомним, в 2010 году для обеспечения единого подхода к формированию экономически обоснованных тарифов для предприятий – естественных монополистов был принят Закон Украины «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины». Минрегионстрой разработал и подал на рассмотрение Президента проект указа по созданию НКРРКУ. Также в Верховную Раду внесен законопроект относительно национальных комиссий, которые осуществляют государственное регулирование естественных монополий, которым также регулируются эти вопросы.