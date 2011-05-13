Киев продал на аукционе нежилые помещения за 13,8 млн. грн.

Главное управление коммунальной собственности г. Киева в начале мая т.г. подписало договор купли-продажи нежилых помещений по ул. Энтузиастов, 1/2-А в столице.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Согласно сообщению, помещения были проданы 28 апреля на первом в этом году аукционе по продаже коммунального имущества. Общая площадь помещений, где ранее находился ресторан «Славутич», составляет 1 256,3 кв. м.

Победитель аукциона предложил за объект самую высокую цену – 13,8 млн. грн. (почти 11 тыс. грн./кв.м).