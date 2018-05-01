Киев-2025: промзоны - под офисы, центр – туризму

Проект Стратегии развития Киева до 2025 года предусматривает перепрофилирование промышленных зон, наличие нескольких деловых центров, развитие столицы в существующих границах, а также создание туристического «старого города». Киевские власти до июня разработку стратегии планируют завершить, а в сентябре – утвердить.

Разработчик документа – консорциум, в составе которого Фонд «Эффективное управление» и международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG), проанализировав европейский опыт (Прага, Будапешт, Рига, Вильнюс, Лодзь, Варшава), пришли к выводу: если города изначально развивались как промышленные, то сейчас их функция сместилась в сторону услуг и коммерции, а на бывших заводах и фабриках трудятся «белые воротники».

К примеру, при развитии Праги был взят курс на туризм, промзоны были перепрофилированы за счет внешних инвесторов, «старый город» приобрел привлекательность, однако такой подход привел к разрастанию пригорода. В Вильнюсе из центральной части сделали «конфетку» за 10 лет, вложив 20 млн. евро. Будапешт может похвастаться равномерным расселением жителей по территории города, но новая застройка преобладает над вторичной.

Европейские столицы столкнулись с тем, что развитие периферии и существование одного делового центра сказывалось на инфраструктуре, а в результате – пробки и заторы на дорогах. В Киеве мы наблюдаем подобную ситуацию.

Компактность – наш главный метод

Судя по международному опыту, устойчивое развитие города основывается на двух китах: сбалансированном развитии территорий и развитии общественного транспорта.

Как отметил руководитель проекта по разработке стратегии Киева до 2025 года Сергей Перапечка (компания BCG) в ходе заседания общественного совета по разработке данного документа, среди целей стратегии столицы - обеспечить экологию, равномерно распределить население по его территории, устранив дисбаланс «рабочих» и «спальных» массивов, избежать социального расслоения (появления гетто), создать туристическую привлекательность.

Руководитель проекта озвучил пять принципов развития города, которые закладываются в стратегию. Среди них – компактность, предполагающая фиксацию территории города в существующих границах, приоритет вторичной застройки, сфокусированность на модернизации и развитии существующей инфраструктуры.

Разработчики считают, что распыление усилий и средств на развитие пригорода ставит под угрозу развитие городских территорий, требующих первоочередных инвестиций, а вторичная застройка сохранит зеленые зоны и сделает рациональным использование земли. Чтобы удовлетворить потребность населения в жилье, предлагается стимулировать более эффективное использование существующего жилого фонда - простаивающие «инвестиционные» квартиры, площадь которых сопоставима с «квадратами», ежегодно сдаваемыми в эксплуатацию (свыше 1 млн. кв.м).

Где живу - там работаю

В документе делается акцент на формировании города как культурно-делового центра, что предусматривает реструктуризацию и перепрофилирование промышленных зон, занимающих около 20% территории столицы, в офисы и торговые площади, а также развитие нескольких центров деловой активности по принципу «где живу, там работаю» (кстати, строительство Киев-Сити планируется на 200 га в микрорайоне «Позняки-11») и сбалансированное развитие агломерации (предполагает координирование действий с Киевской областью).

Среди конкретных мероприятий по развитию «нового» города - предлагается размещать бизнес-центры, ТРЦ, гостиницы в Дарницком, Днепровском, Деснянском районе и в отдаленных районах правобережья. Приоритетные инфраструктурные объекты – Подольско-Воскресенская линия метро с охватом Троещины, кольцевая городская электричка, а также расширение трамвайной и троллейбусной сетей на левом берегу.

Еще один принцип – ответственность перед будущими поколениями – включает восстановление и сохранение «старого города», который сможет стать привлекательным для туризма, обеспечение строительства объектов медицинской и спортивной инфраструктуры в новой застройке, сохранение и увеличение зеленых зон.

Для этого в центре предлагается ограничить размещение коммерческой недвижимости, определить границы исторического центра, запретить новое строительство на территории памятников, заповедников, регламентировать застройку в буферных зонах, реструктуризировать промпредприятия в историческом центре, запретить строительство высотных зданий на территориях охранных зон.

При этом предполагается обеспечить плановость и контроль выполнения стратегии, основным инструментом которой станет генеральный план города. Прозрачность планируется обеспечить путем создания информационной онлайн-системы по объектам инвестиций и вопросам градостроительства, чтобы инвестор через интернет-ресурс мог выбрать себе подходящий для вложения участок, а также путем постоянного мониторинга и ведения градостроительного кадастра.

Движение вглубь…

У членов общественного совета предложенные принципы сомнений не вызвали. Как отметил главный архитектор Киева Сергей Целовальник, компактность предполагает, что город будет находиться в своих границах, а новое строительство сопряжено с большими инвестициями и развитием сопутствующей инфраструктуры. При этом, по его мнению, принимая во внимание приоритет вторичной застройки, необходимо идти «вглубь, ввысь и к центру». Он пояснил, что необходимо повышать среднюю этажность зданий, осваивать территории, которые были охранными зонами предприятий, углубляться в подземное пространство для строительства паркингов, тоннелей, а также создавать многоуровневую транспортную инфраструктуру (развязки, эстакады).

Члены совета высказали общее мнение, что стратегию развития Киева следует рассматривать совместно со стратегией развития Киевской области. Так, начальник Института генерального плана Киева Сергей Броневицкий считает, что компактность ведет к уменьшению затрат на развитие инфраструктуры, однако следует учитывать тот факт, что население негативно настроено по отношению к уплотнению застройки.

По его мнению, кроме 6,5 га промышленных зон, в Киеве можно использовать для развития и перепрофилировать тысячи гектаров ведомственных территорий. Кроме того, С.Броневицкий отметил, что документ должен стать локомотивом, который стимулирует изменения в законодательстве относительно отселения жильцов из домов устаревшей застройки при реновации.

Журналист Андрей Куликов предложил заложить в стратегию возможность влиять на градостроительные процессы территориальным общинам и местным советам. «Территориальное планирование без участия местных советов и территориальных общин невозможно», - сказал он.

Архитектор Евгений Лишанский считает, что документ опоздал по отношению к разработке генплана города. Стратегия станет политическим лозунгом, а для ее практической реализации нужно связать документ с генпланом в части терминов и понятий, а также прописать механизм ее реализации. Он предложил предусмотреть преференции для тех, кто будет строить жилье на правом берегу, а места приложения труда – на левом. «Все проблемы города из-за того, что баланс между левым и правым берегом нарушен», - подчеркнул архитектор. При этом необходимо наладить взаимодействие с Киевской областью в плане расселения и использования территорий, прилегающих к Киеву. А акцент нужно сделать на инженерной инфраструктуре и комплексности застройки, считает член общественного совета.

И.о. первого заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий Беркута порекомендовал очертить границы «старого города» при его воссоздании, определить регламент использования территории и застройки. Он также напомнил о необходимости решить проблему с МАФами возле станций метро.

Скорректированный проект стратегии разработчики представят на следующем заседании совета…

Татьяна Акимова (УНИАН)