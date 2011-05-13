Готовность НСК “Олимпийский” составляет 86%

Общая готовность НСК “Олимпийский” в Киеве составляет 86%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе спорткомплекса.

Согласно сообщению, на сегодня на стадионе готовятся к установлению зрительских сидений, застеклению фасада и установлению элементов кровли – «зонтиков». На спорткомплексе продолжается крепление нижних радиальных вантов, а также ведутся работы по реставрации складок трибун верхнего яруса. На поле стадиона проводятся работы по водопонижению. Вокруг стадиона продолжается озеленение территории, высажено почти 1,7 тыс. зеленых насаждений.

Всего на строительстве задействовано свыше 1990 работников.