Азаров: до конца года не будет повышения коммунальных тарифов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что до конца 2011 года повышения коммунальных тарифов не будет.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, об этом он сказал 13 мая в интервью Reuters.

«До конца 2011 года никакого повышения коммунальных тарифов не будет», - заявил Н.АЗАРОВ.

По его словам, правительство удержит прогнозируемый годовой уровень инфляции. «Прогнозы инфляции у нас оптимистичны, я думаю, мы вполне уложимся в расчетные показатели. Сейчас пойдет период сезонного снижения инфляции», - сказал глава правительства.

Однако премьер добавил, что за четыре месяца инфляция увеличилась за счет повышения коммунальных тарифов и подорожания продуктов питания, в частности, овощей. «Эти факторы уже не будут работать в ближайшее время, так как с точки зрения сезонности цены на овощи будут снижаться. Также никакого повышения тарифов не ожидается и не будет», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Кроме того, премьер-министр проинформировал, что правительство обеспечит запланированные годовые показатели роста ВВП на 4,5%. «Рост ВВП на 4,5% - это оптимальная цифра, на которую мы выйдем. Я думаю, что мы уложимся в те показатели роста ВВП и промышленного производства, которые мы определили на 2011 год », - отметил Н.АЗАРОВ.