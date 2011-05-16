Демонтаж МАФов возле станции метро «Лесная» проходит законно - Попов

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ заверяет, что демонтаж МАФов возле столичной станции метро «Лесная» проходит законно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя ситуацию, которая сложилась сегодня возле метро «Лесная».

По словам А.ПОПОВА, в городе демонтируется только то, что стоит незаконно.

«По этому вопросу, насколько я помню, я деталей не знаю, но есть предписание прокурора или следователя. По этому вопросу мне докладывали на прошлой неделе. Мы предпринимаем законные действия, и в дальнейшем будем их осуществлять», - сказал А.ПОПОВ и заверил, что на месте снесенных киосков новые МАФы устанавливать не будут.

Возвращаясь к вопросу сегодняшнего демонтажа киосков, председатель КГГА отметил, что от деятельности МАФов деньги в городской бюджет не поступали.

«Работает теневой бизнес, получает теневые деньги. Не платят налоги. Мы не будем такой бизнес поддерживать», - добавил А.ПОПОВ.

Он выразил убеждение, что если развивать торговлю в столице, то ее нужно развивать в нормальных условиях, нормальных помещениях.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве за неповиновение работникам милиции, которые обеспечивали охрану правопорядка во время демонтажа работниками ГП "Киевблагоустройство" торговых киосков возле станции метро "Лесная", было задержано 12 человек.

По данным Центра общественных связей ГУМВД Украины в городе Киеве, работники госпредприятия выполняли предписание прокуратуры о демонтаже пяти киосков, но им стали оказывать сопротивление владельцы сооружений. Для охраны правопорядка и обеспечения выполнения предписания во время процедуры демонтажа МАФов было задействовано около 100 работников милиции.

Как отметили в ЦОС, торговцы не повиновались законным требованиям работников милиции, из-за чего 12 человек были задержаны для составления протоколов об административных нарушениях.

Также в главке милиции заметили, что какой-либо информации, в том числе от медицинских заведений, о том, что кто-то во время инцидента пострадал, нет.

В то же время, по информации ряда СМИ, в результате инцидента пострадали около 10 человек.