«Евротон» намерен к 2015г. увеличить долю на рынке клинкерного кирпича до 60%

Компания «Евротон» возобновила строительство нового кирпичного завода по производству клинкерного кирпича в г. Краматорске мощностью 40 млн. условного кирпича в год, «замороженного» из-за падения потребительского спроса в годы экономического кризиса. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Строительство нового завода позволит «Евротон» удержать лидерские позиции на украинском рынке облицовочного кирпича, а также занять к 2015 году около 60% рынка клинкерного кирпича», - говорится в сообщении компании.

По информации «Евротон», одним из преимуществ нового производства является его удачное географическое расположение, которое значительно упрощает экспорт продукции на рынки России, Грузии, Казахстана, Узбекистана и других стран Азии.

По данным компании, в марте 2011 года «Евротон» получил лицензию на добычу уникальных глин высшего качества, которые уже давно используются для производства лучших керамических изделий в Италии, Бельгии, Германии, Франции, Испании. Запасы глины составляют более 78 млн. т, что позволит обеспечить стабильную загрузку производственных мощностей на многие десятилетия. В компании убеждены, что расположение нового завода в непосредственной близости к месторождению глины даст существенное конкурентное преимущество – отсутствие финансовых и временных затрат на транспортировку сырья. «Использование природного высококачественного экологически чистого сырья в комбинации с новейшими технологиями позволит не только производить кирпич наивысшего качества, но и существенно расширить ассортимент выпускаемой продукции», - говорится в сообщении компании.

Строительство завода обеспечит 100 рабочих мест. На данном этапе уже возведены производственный и административный корпуса, подведены все инженерные коммуникации, построены складские площади и подъездные дороги. На завершающем этапе - подписание контракта на поставку современного оборудования ведущих европейских фирм, которое позволит обеспечить высшее качество выпускаемого кирпича.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2007 года компания «Евротон» совместно с ООО «Крамбетонбуд» начала строительство кирпичного завода в Краматорске, инвестиции в который оценивались в 50 млн. долл.

Справка УНИАН. Компания "Евротон" работает на рынке Украины с 2002 года. Оборот компании за 2010 год составил 70 млн. грн., объем реализации превысил 32 млн. шт. усл. кирпича, в том числе клинкерного - 5,6 млн. шт. усл. кирпича, лицевого - 18,5 млн. шт. усл. кирпича.

Под ТМ "Евротон" выпускаются клинкерный кирпич, лицевой кирпич, рядовой керамический кирпич, крупноформатные поризованные керамические блоки. Компания осуществляет экспортные поставки продукции, в частности, в Белоруссию, Польшу и Казахстан.

Клинкерный кирпич торговой марки «Евротон» появился на рынке в конце 2005 г., производится в 4 базовых цветах (красный, персиковый, желтый и коричневый). Сырье для производства кирпича добывается на месторождении в г. Дружковка (Донецкая обл.).

Компания заключила договоры о поставках кирпича с ЗАО «Роздольский керамический завод» и ООО «Лыпчанблок».

ЗАО «Роздольский керамический завод» введен в эксплуатацию в 1995 году. Мощность завода - 60 млн. штук условного кирпича. В 2005 г. налажен выпуск клинкерного кирпича ТМ «Евротон».

ООО «Лыпчанблок» работает на рынке с 2003 г. Мощность завода - 15 млн. штук условного кирпича в год.