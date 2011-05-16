Минстрою оставили функции регионального развития – указ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ переименовал Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом говорится в указе №580 от 12 мая 2011 года, размещенном на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля вступил в силу Указ Президента Украины об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти, подписанный им 6 апреля т.г. (№370/2011) и официально опубликованный в сегодняшнем номере газеты «Урядовый курьер». Президент переименовал Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.