ВР внесла изменение в закон о предоставлении субсидии

Верховная Рада Украины приняла закон “О внесении изменений в статью 3 Закона Украины “О реструктуризации задолженности за предоставленные услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и коммунальные услуги, которые образовалась по состоянию на 1 декабря 2006 года”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 285 из 354 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом изымается норма, которой установлено, что для предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, в случае наличия задолженности по платежам за жилищно-коммунальные услуги, обязательным условием является заключение должником с предприятием, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, договора о реструктуризации этой задолженности.