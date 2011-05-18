ЕБРР намерен вложить 15 млн. евро в реконструкцию водопровода и канализации Ялты

Европейский банк реконструкции и развития планирует вложить 15 миллионов евро в модернизацию водопровода и канализации Ялты в течение трех лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ.

По его словам, крымские власти рассчитывают подписать договор с ЕБРР в конце июня - начале июля.

«Проект был заморожен, и ЕБРР уже потерял веру, что он имеет право на жизнь, но мы реанимировали проект», – сказал крымский премьер.

Решение возобновить прерванную около четырех лет назад реализацию проектов ЕБРР в Крыму было принято на встрече В.ДЖАРТЫ и вице-президента Европейского банка реконструкции и развития Яна ФИШЕРА в конце прошлой недели в Лондоне.