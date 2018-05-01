Киев-2025: «коммуналку» отдадут в концессию
Согласно проекту Стратегии развития Киева до 2025 года, изношенное до предела столичное ЖКХ планируется спасать частными руками...
Изношенную до предела столичную инженерную инфраструктуру планируется спасать частными руками. Согласно проекту Стратегии развития Киева до 2025 года, инвестиции в развитие и модернизацию ЖКХ оценивают в 2,7 млрд. евро, а привлекать их рассчитывают в основном за счет передачи предприятий в концессию.
По оценке экспертов, по обеспеченности распределительными, канализационными сетями и водопроводами Киев отстает от европейских городов, но опережает Москву. Однако износ основных фондов коммунального хозяйства впечатляет: самыми ветхими являются городской коллектор (изношен на 90%), водозаборные станции (75%), теплопункты (70%), теплосети и котлы в котельных (52%), трансформаторные подстанции (41%). В связи с этим, в среднем за период отопительного сезона в тепло- и канализационных сетях происходит более 50 аварий в день, и с каждым годом их количество растет. К примеру, в прошедшем отопительном сезоне в сетях «Киевэнерго» произошло 1,5 тыс. аварий.
Отдельного разговора заслуживают отходы. По анализу разработчиков стратегии, мусора в Киеве относительно мало – всего 1,5 кг на человека в день, что вдвое меньше чем в Москве и Варшаве. Но гордится и тут нечем, поскольку это, скорее, не позитивный показатель, а индикатор низкой покупательской способности киевлян. Причем 3/4 ТБО мы закапываем в землю, а ее возможности не безграничны. По оценкам экспертов емкость 30 свалок и полигонов полностью исчерпается к 2013 году. И только 5% столичных отходов поддается вторичной переработке, 17% - сжигается.
Самые убыточные – тепло и вода
В Киеве, по данным разработчиков стратегии, наиболее экономически невыгодными являются тарифы на тепло, воду и канализацию. В частности, текущий тариф на водоснабжение и канализацию покрывает себестоимость на 60%, на теплоснабжение – 53%.
При этом тарифы на электричество и лифтовое хозяйство соответствуют уровню себестоимости, но не покрывают необходимую инвестиционную составляющую.
Вопрос модернизации инфраструктуры - №1 в будущей стратегии развития столицы, считает руководитель проекта Сергей Перапечка (компания The Boston Consulting Group (BCG).
По его оценкам, для модернизации жилищно-коммунального хозяйства Киева до 2025 года необходимо 2,7 млрд. евро инвестиций. Самых больших инвестиций требуют сегменты водоснабжения, водоотвода, а также теплоснабжения. К примеру, реконструкция Бортнической станции аэрации, Днепровской и Деснянской водозаборных станций и сетей обойдется примерно в 800 млн. евро. При этом реконструкция теплосетей оценивается в 1,5 млрд. евро, жилого фонда – 150 млн. евро, генерирующих мощностей и распределяющих сетей «Киевэнерго» – 220 млн. евро, замена лифтов – 74 млн. евро.
Невооруженным взглядом видно, что эти цифры для бюджета столицы неподъемны. Поэтому искать средства нужно у частных инвесторов, как вариант – путем передачи предприятий ЖКХ в концессию.
Концессия выручит
Концессия, по словам экспертов, предусматривает передачу коммерческих рисков и инвестиционных обязательств частному инвестору, и это при том, что город сохраняет за собой право собственности на стратегический актив.
Среди других форм государственно-частного партнерства, которые могут применяться в сфере ЖКХ, - сервисный контракт, контракт на управление, контракт аренды и приватизация.
«Государственно-частное партнерство предусматривает передачу сетей в управление частному партнеру на условиях определенной заранее динамики тарифов и ориентиров относительно снижения расходов. Чтобы создать мотивацию, инвестору будет предоставлена часть средств, полученных в результате повышения эффективности сетей», - пояснил старший менеджер проектов Фонда «Эффективное управление» (один из разработчиков стратегии) Андрей Лобач.
А вот приватизация в местных условиях не лучший вариант привлечения инвестиций из-за законодательных ограничений и риска повышения тарифов, что приведет к социальному напряжению, считает С.Перапечка.
Схема передачи в концессию предприятий в сфере электро-, тепло- и водоснабжения, а также канализации предусматривает создание городом управляющей этим процессом компании, а также переход на прямые договора между производителем услуг и потребителем.
Проектом стратегии предлагается с помощью модернизации теплоэнергетического, водоканального и канализационного хозяйств через механизмы государственно-частного партнерства к 2025 году снизить степень износа электрических трансформаторных подстанций с 41% до 10%, теплосетей – с 52% до 10%, станции аэрации в Бортничах – с 90% до 10%, а благодаря проведению модернизации жилого фонда путем создания объединений совладельцев многоквартирных домов - снизить степень износа домов (изношенных более чем на 40%) с 16% до 5%.
Директор регуляторной политики и инвестиций АК «Киевэнерго» Иван Гелюх считает, что функции управляющей компании должны быть детализированы, к ним следует добавить сопровождение проектов по модернизации и реконструкции предприятий.
По мнению представителя «Киевэнерго», прежде чем передавать предприятие в концессию, необходимо привести тарифы на коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня. И даже после его достижения заложить возможность постепенного роста тарифов, чтобы не сложилось неверное впечатление, что приход концессионера обеспечит стабильный тариф на весь период концессии.
При этом город в лице ЖЭКов должен взять на себя обязанность поддержания внутридомовых сетей.
По оценке эксперта, обеспечить снижение изношенности сетей до 10% к 2025 году нереально, потому что, если одна часть сетей и будет модернизирована, то другая к тому времени обветшает.
В ситуации с отходами дело обстоит несколько иначе. От города требуется только создать стимулы для частного инвестора, который бы занял свое место на уже существующих, но мало развитых рынках перевозки, переработки и утилизации мусора. Город при этом выстраивает свои экологические стандарты, стимулирует, чтобы максимальные объемы ТБО сжигались, а остальное – отдавалось на переработку, вырабатывает преференции для инвесторов, которые хотят построить мусороперерабатывающие заводы, занимаются тарифообразованием.
До 2025 года стратегией ставится задача построить 1-2 мусоросжигающих завода (мощностью около 500 тыс. тонн), 8-10 станций сортировки ТБО (около 800 тыс. тонн) и довести долю сжигания отходов до 40%, переработки – до 20%, сортировки и вторичной переработки – до 40%, а также достичь 100% объема вывоза.
Располагать заводы планируется за пределами города – в Киево-Святошинском, Вышгородском, Бородянском, Фастовском, Броварском, Обуховском, Кагарлыцком и Бориспольском районах. Но остается вопрос - согласится ли c такими планами область?..
Татьяна Акимова (УНИАН)
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