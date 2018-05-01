Киев-2025: «коммуналку» отдадут в концессию

Изношенную до предела столичную инженерную инфраструктуру планируется спасать частными руками. Согласно проекту Стратегии развития Киева до 2025 года, инвестиции в развитие и модернизацию ЖКХ оценивают в 2,7 млрд. евро, а привлекать их рассчитывают в основном за счет передачи предприятий в концессию.

По оценке экспертов, по обеспеченности распределительными, канализационными сетями и водопроводами Киев отстает от европейских городов, но опережает Москву. Однако износ основных фондов коммунального хозяйства впечатляет: самыми ветхими являются городской коллектор (изношен на 90%), водозаборные станции (75%), теплопункты (70%), теплосети и котлы в котельных (52%), трансформаторные подстанции (41%). В связи с этим, в среднем за период отопительного сезона в тепло- и канализационных сетях происходит более 50 аварий в день, и с каждым годом их количество растет. К примеру, в прошедшем отопительном сезоне в сетях «Киевэнерго» произошло 1,5 тыс. аварий.

Отдельного разговора заслуживают отходы. По анализу разработчиков стратегии, мусора в Киеве относительно мало – всего 1,5 кг на человека в день, что вдвое меньше чем в Москве и Варшаве. Но гордится и тут нечем, поскольку это, скорее, не позитивный показатель, а индикатор низкой покупательской способности киевлян. Причем 3/4 ТБО мы закапываем в землю, а ее возможности не безграничны. По оценкам экспертов емкость 30 свалок и полигонов полностью исчерпается к 2013 году. И только 5% столичных отходов поддается вторичной переработке, 17% - сжигается.

Самые убыточные – тепло и вода

В Киеве, по данным разработчиков стратегии, наиболее экономически невыгодными являются тарифы на тепло, воду и канализацию. В частности, текущий тариф на водоснабжение и канализацию покрывает себестоимость на 60%, на теплоснабжение – 53%.

При этом тарифы на электричество и лифтовое хозяйство соответствуют уровню себестоимости, но не покрывают необходимую инвестиционную составляющую.

Вопрос модернизации инфраструктуры - №1 в будущей стратегии развития столицы, считает руководитель проекта Сергей Перапечка (компания The Boston Consulting Group (BCG).

По его оценкам, для модернизации жилищно-коммунального хозяйства Киева до 2025 года необходимо 2,7 млрд. евро инвестиций. Самых больших инвестиций требуют сегменты водоснабжения, водоотвода, а также теплоснабжения. К примеру, реконструкция Бортнической станции аэрации, Днепровской и Деснянской водозаборных станций и сетей обойдется примерно в 800 млн. евро. При этом реконструкция теплосетей оценивается в 1,5 млрд. евро, жилого фонда – 150 млн. евро, генерирующих мощностей и распределяющих сетей «Киевэнерго» – 220 млн. евро, замена лифтов – 74 млн. евро.

Невооруженным взглядом видно, что эти цифры для бюджета столицы неподъемны. Поэтому искать средства нужно у частных инвесторов, как вариант – путем передачи предприятий ЖКХ в концессию.

Концессия выручит

Концессия, по словам экспертов, предусматривает передачу коммерческих рисков и инвестиционных обязательств частному инвестору, и это при том, что город сохраняет за собой право собственности на стратегический актив.

Среди других форм государственно-частного партнерства, которые могут применяться в сфере ЖКХ, - сервисный контракт, контракт на управление, контракт аренды и приватизация.

«Государственно-частное партнерство предусматривает передачу сетей в управление частному партнеру на условиях определенной заранее динамики тарифов и ориентиров относительно снижения расходов. Чтобы создать мотивацию, инвестору будет предоставлена часть средств, полученных в результате повышения эффективности сетей», - пояснил старший менеджер проектов Фонда «Эффективное управление» (один из разработчиков стратегии) Андрей Лобач.

А вот приватизация в местных условиях не лучший вариант привлечения инвестиций из-за законодательных ограничений и риска повышения тарифов, что приведет к социальному напряжению, считает С.Перапечка.

Схема передачи в концессию предприятий в сфере электро-, тепло- и водоснабжения, а также канализации предусматривает создание городом управляющей этим процессом компании, а также переход на прямые договора между производителем услуг и потребителем.

Проектом стратегии предлагается с помощью модернизации теплоэнергетического, водоканального и канализационного хозяйств через механизмы государственно-частного партнерства к 2025 году снизить степень износа электрических трансформаторных подстанций с 41% до 10%, теплосетей – с 52% до 10%, станции аэрации в Бортничах – с 90% до 10%, а благодаря проведению модернизации жилого фонда путем создания объединений совладельцев многоквартирных домов - снизить степень износа домов (изношенных более чем на 40%) с 16% до 5%.

Директор регуляторной политики и инвестиций АК «Киевэнерго» Иван Гелюх считает, что функции управляющей компании должны быть детализированы, к ним следует добавить сопровождение проектов по модернизации и реконструкции предприятий.

По мнению представителя «Киевэнерго», прежде чем передавать предприятие в концессию, необходимо привести тарифы на коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня. И даже после его достижения заложить возможность постепенного роста тарифов, чтобы не сложилось неверное впечатление, что приход концессионера обеспечит стабильный тариф на весь период концессии.

При этом город в лице ЖЭКов должен взять на себя обязанность поддержания внутридомовых сетей.

По оценке эксперта, обеспечить снижение изношенности сетей до 10% к 2025 году нереально, потому что, если одна часть сетей и будет модернизирована, то другая к тому времени обветшает.

В ситуации с отходами дело обстоит несколько иначе. От города требуется только создать стимулы для частного инвестора, который бы занял свое место на уже существующих, но мало развитых рынках перевозки, переработки и утилизации мусора. Город при этом выстраивает свои экологические стандарты, стимулирует, чтобы максимальные объемы ТБО сжигались, а остальное – отдавалось на переработку, вырабатывает преференции для инвесторов, которые хотят построить мусороперерабатывающие заводы, занимаются тарифообразованием.

До 2025 года стратегией ставится задача построить 1-2 мусоросжигающих завода (мощностью около 500 тыс. тонн), 8-10 станций сортировки ТБО (около 800 тыс. тонн) и довести долю сжигания отходов до 40%, переработки – до 20%, сортировки и вторичной переработки – до 40%, а также достичь 100% объема вывоза.

Располагать заводы планируется за пределами города – в Киево-Святошинском, Вышгородском, Бородянском, Фастовском, Броварском, Обуховском, Кагарлыцком и Бориспольском районах. Но остается вопрос - согласится ли c такими планами область?..

Татьяна Акимова (УНИАН)

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