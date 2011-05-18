Стоимость жилья в столице до конца года снизится на 15-20% - эксперт

Председатель Национального Совета «Риэлторской палаты Украины» Александр БОНДАРЕНКО прогнозирует снижение средней стоимости жилья на первичном и вторичном рынках Киева на 15-20% до конца текущего года.

Такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, сегодня рынок недвижимости находится в состоянии приближения к «дну».

По мнению эксперта, в ближайшей и среднесрочной перспективе следует ожидать снижения стоимости жилья в Киеве и крупных городах Украины.

А.БОНДАРЕНКО добавил, что стоимость, которую будет в состоянии «переварить» среднестатистический столичный покупатель, составляет 1,2 тыс. долл./кв.м для вторичного рынка и 1 тыс. долл./кв.м для первичного рынка жилья.