Ярославский: все объекты к Евро-2012 в Харькове будут сданы до конца 2011 года

Президент группы DCH, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012. Александр ЯРОСЛАВСКИЙ заявил, что все главные объекты к Евро-2012 в Харькове, которые сооружаются на средства частного инвестора, будут сданы до конца 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯРОСЛАВСКИЙ заявил 17 мая в Харькове украинским и иностранным журналистам по итогам пресс-тура, который прошел по объектам, строящимся к проведению игр финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

«Все свои объекты к Евро-2012 мы сдадим до конца 2011 года», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

По его словам, это касается Международного аэропорта «Харьков», ОСК «Металлист», тренировочной базы ФК «Металлист», 5-звездной гостиницы Kharkiv Palace - проектов, которые реализует группа DCH.

В частности, сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ, «первого июля открываем временный терминал», в сентябре - историческое помещение аэровокзала, «и аэропорт фактически будет готов до конца года», «вскоре завершаем достройку тренировочной базы ФК «Металлист», «5 декабря 2011 года будет открыта гостиница Kharkiv Palace». «Все они, - отметил бизнесмен, - будут на 100% готовы до конца года».

На вопрос, понадобятся ли дополнительные частные инвестиции в эти объекты, кроме заявленных 250 млн. долларов, А.ЯРОСЛАВСКИЙ отметил, что эта сумма не увеличится, а если и вырастет, то «совсем несущественно: где-то на 2-3 миллиона». При этом бизнесмен выразил удовольствие от частно-государственного партнерства. Инвестор сообщил, что в этом году «государство перечислило около 300 млн. грн.», и он ожидает стабильных поступлений.

Директор Турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ, который также осмотрел объекты, отметил достаточный уровень их готовности и указал на соответствие соблюдения требований УЕФА. «Согласно тем гарантиям, которые в свое время правительство предоставило УЕФА, аэропортный комплекс должен быть сдан до конца этого года», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ, посетив аэропорт. Говоря о других объектах, он отметил, что «сегодня вопрос тренировочных баз перестал быть критическим для Харькова». «У нас нет никаких сомнений, что этот объект своевременно будет сдан в эксплуатацию, и он станет комфортным местом для размещения мини штаб-квартиры для УЕФА», - сказал директор Турнира о гостинице Kharkiv Palace.

«Ситуация по Харькову улучшилась», - отметил М.ЛУБКИВСКИЙ, отметив, что все вопросы, касающиеся, в частности, ответственности местной власти, в рабочем порядке решаются с ее представителями.

На вопрос: «На сколько процентов готов Харьков?», директор Турнира ответил, что ему не просто сказать об этом, «потому что здесь трудно измерять процентами». В целом он выделил Харьков среди восьми принимающих городов и выразил благодарность А.ЯРОСЛАВСКОМУ за большой вклад в подготовку города к Евро-2012.