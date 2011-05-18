Ввод в эксплуатацию жилья в Украине за первый квартал снизился на 1,4%

В Украине в первом квартале т.г. введено в эксплуатацию 1 млн. 456,1 тыс. кв. м жилья, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, из общего объема ввода 1 млн. 014,3 кв. м было введено в городской местности.

В частности, в Киеве в первом квартале введено в эксплуатацию 156,3 тыс. кв. м жилья, что на 18,9% больше аналогичного периода 2010 года.

Справка УНИАН. В Украине в 2010 году введено в эксплуатацию 9 млн. 339,3 кв. м жилья, что на 45,9% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

В 2009 году в Украине было введено в эксплуатацию 6,4 млн. кв. м жилья, что на 39% меньше, чем в 2008 году.

В 2008 году в Украине было введено в эксплуатацию 10 млн. 496 тыс. кв. м жилья, что на 2,5% больше, чем в 2007 году.