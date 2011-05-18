Жилье эконом-класса на первичном рынке Харькова в апреле подорожало на 3,3%

Средняя стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Харькова в апреле текущего года выросла на 3,3% по сравнению с мартом т.г. – с 5518,7 до 5702,4 грн./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе девелоперской компании «Макрокап Групп» (г. Харьков).

По данным компании, жилье бизнес-класса в апреле подешевело на 2,4% - с 9625 до 9391,2 грн./кв. м.

При этом цена на жилье премиум-класса в апреле не изменилась и составила 15421 грн./кв. м.

Справка УНИАН. «Макрокап Групп» (Makrocap Group, г. Харьков) – девелоперский холдинг, предоставляющий услуги в сфере девелопмента от разработки концепций и проектирования до строительства и управления готовыми объектами недвижимости различного типа. Группа также реализует проекты во Львове, Одессе, Крыму и украинских Карпатах. История группы началась в 1997 году с создания ООО «Макрокап Девелопмент Украина» (МКДУ).