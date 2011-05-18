Проблемы объектов незавершенного строительства будет решать рабочая группа при КГГА

Для оперативного управления строительством объектов и своевременного введения их в эксплуатацию при Киевской городской государственной администрации создана рабочая группа по решению проблемных вопросов объектов незавершенного строительства и бесхозных объектов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на соответствующее распоряжение, которым утвержден состав группы и положение о ее работе.

Согласно документу, возглавил рабочую группу заместитель председателя КГГА Михаил КУЧУК. В ее состав вошли заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО, прокурор Киева, начальники главных управлений горгосадминистрации, заместители председателей райадминистраций всех 10 районов столицы.

Как отмечается в распоряжении, рабочая группа будет определять степень готовности недостроенных объектов, будет устанавливать их владельцев (заказчиков, инвесторов и пр.) и будет налаживать с ними сотрудничество; будет готовить предложения о дальнейшем использовании таких объектов (достраивание, демонтаж, реконструкция, перепрофилирование, приватизация, изъятие или выкуп и дальнейшее использование земельных участков и пр.).

Также в задачи рабочей группы входит подготовка перечня бесхозных неподвижных объектов и предложений для Киевсовета по передаче таких объектов в коммунальную собственности территориальной общины города для дальнейшего использования.

Рабочая группа будет заседать не менее одного раза в месяц.