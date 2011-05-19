В Киеве в 500 домах будут введены новые сниженные тарифы на квартплату

В Киеве с 1 июня, как минимум, в 500 жилых домах будут введены новые сниженные тарифы на услуги по содержанию домов и придомовых территорий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр МАЗУРЧАК.

Снижение тарифа состоится на сумму от 5 до 50 коп. за квадратный метр придомовой территории для тех домов столицы, где он превышал 3 грн. за 1 кв. м. Как объяснил А.МАЗУРЧАК, высокий тариф был установлен из-за того, что отсутствуют нормативные документы, согласно которым ЖЭКи определяют придомовые территории. Из-за этого в тариф некоторых домов были включены территории больших детских площадок, спортивных площадок и скверов, которыми пользуется весь квартал.

«Они не должны сидеть в квартирной плате, но их нужно убирать. Мы считаем, что сегодня город мог бы забрать эти площадки на финансирование из городского бюджета напрямую. И ЖЭК, если будет выполнять работы по уборке, должен получать соответствующую дотацию из городского бюджета», - сказал А.МАЗУРЧАК.

В связи с этим, отметил он, было подготовлено и подписано распоряжение КГГА о необходимости оптимизации тарифов в соответствующих домах в сторону уменьшения. КГГА предложила руководителям ЖЭКов, чтобы те подали перечень домов, где действуют высокие тарифы на квартплату и содержание придомовых территорий. На сегодняшний день эти предложения предоставлены.

«Если я считал, что их должно быть где-то около 500, то ЖЭКи так старательно пошли на выполнение поручения, что нам подано 1536 домов», - подчеркнул А.МАЗУРЧАК. По его словам, сейчас эти списки анализируются.

Он также добавил, что снижение тарифа на 40-50 коп. будет в редких случаях, а в основном это будет где-то 20-30 коп. на 1 кв. м.

По данным первого заместителя председателя КГГА, на уборку территорий, которые будут изъяты из учета в тарифах для жильцов домов, необходимо будет выделить из городского бюджета ориентировочно 20 млн. грн. Сумма сейчас уточняется. «Эти деньги все равно нужно тратить, но мы их изымаем из тарифа, жалея наших людей. А мы будем это финансировать из другого источника», - подытожил А.МАЗУРЧАК.