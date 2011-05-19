На достройку 3210 незавершенных объектов необходимо 45 млрд. грн. – Тихонов

По предварительным данным, на достройку 3210 незавершенных объектов в Украине необходимо 45 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

По его словам, из 3210 объектов 1100 – объекты жилищного строительства, большинство из которых сосредоточено в Киеве (196), Одесской (168) и Ивано-Франковской (121) областях.

По обобщенным данным обладминистраций, на достройку данных объектов необходимо 17,3 млрд. грн.

В.ТИХОНОВ отметил, что информация о данных объектах и материалы фотофиксации передана на рассмотрения правительства.

По его данным, в первоочередном дофинансировании нуждаются также свыше 2 тыс. инфраструктурных проектов, в том числе социальной сферы, с разной степенью готовности.

«Объекты социальной сферы составляют 1160 единиц, на завершение которых необходимо 18,2 млрд. грн., 8,2 млрд. грн. – на 931 объект инфраструктуры, 1,4 млрд. грн. – на 19 объектов промышленности», - сообщил вице-премьер-министр.

В.ТИХОНОВ также акцентировал внимание на ситуации с достройкой жилого комплекса «Днепровские башни» в Киеве.

«Заказчик строительства на протяжении многих лет почему-то затягивал с решением данного вопроса. Мы изучили ситуацию и в ближайшее время сообщим о своем решении. Возможно, этот объект передадим Киеву. Там насчитывается 320 квартир, свободных от обязательств, достроив которые, город может реализовать. Или же, как вариант, будем искать возможности выделить средства на корректировку проекта, без которого ситуация не сдвинется с места. На это необходимо 6 млн. грн.», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с областными госадминистрациями намерено провести по всей территории Украины инвентаризацию незавершенных объектов строительства с целью решения вопроса целесообразности их достройки, а также определения необходимых объемов финансирования достройки тех объектов, по которым будет принято соответствующее решение. Инвентаризацию планировалось завершить в третьей декаде мая.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 января т.г., в Украине количество незавершенных объектов строительства составило 18,3 тыс. объектов, из которых 6,5 тыс. (35,4%) находились в стадии строительства, а на 11,8 тыс. (64,6%) строительство временно прекращено или законсервировано.

Среди объектов незавершенного строительства насчитывалось 12 519 зданий и 5 742 инженерных сооружения, строительство большинства из них временно прекращено или законсервировано (соответственно 65,5% и 62,6% от общего количества).

Почти треть зданий незавершенного строительства (4 089 объектов) - это жилые здания (общей площадью 15,8 млн. кв. м), из которых в стадии строительства находилось 1 363 (площадью 10 млн. кв. м), а строительство 2 726 зданий (5,8 млн. кв. м) временно прекращено или законсервировано.