Тихонов недоволен качеством проведения инвентаризации недостроев

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор ТИХОНОВ недоволен качеством проведения областями инвентаризации незавершенных объектов строительства.

Об этом УНИАН сообщили в его пресс-службе.

Согласно сообщению, В.ТИХОНОВ назвал реализацию плана мероприятий по достройке незавершенных объектов строительства со стороны местных администраций крайне неудовлетворительной, а качество поданных материалов – низким. В частности, это касается Крыма, Волынской, Закарпатской, Луганской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Черкасской, Черниговской областей.

«Из 18 тыс. объектов незавершенного строительства предоставлена информация из регионов только по объектам, по которым необходимо принять решение относительно их достройки. А это всего 3,2 тысячи. При этом материалы фотофиксации поступили из 16 регионов только по 618 объектам. Мы поднимем этот вопрос перед руководителями областных администраций. Те их заместители, которые непосредственно отвечают за реализацию планов мероприятий по достройке незавершенных объектов строительства, должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности. Если не поможет – народное хозяйство большое и есть где поискать себе другую работу», - сказал вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, на достройку 3210 незавершенных объектов в Украине необходимо 45 млрд. грн.