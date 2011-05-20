В Турции в результате землетрясения погибли четыре человека, еще 80 пострадали

На западе Турции в результате землетрясения магнитудой 5,7 баллов погибли четыре человека, еще 80 пострадали, передает РИА «Новости».

Землетрясение произошло в четверг вечером, его эпицентр находился в уезде Симав в провинции Кютахья. Подземный толчок ощущался во многих районах западной и центральной Турции, в том числе в Стамбуле. Вслед за первым землетрясением в Кютахье к 6 часам утра пятницы было зарегистрировано более 50 толчков меньшей магнитуды, в том числе 4,6, сообщила на своем сайте сейсмообсерватория Босфорского университета.

Очевидцы землетрясения в Кютахье сообщили, что оно было таким сильным, что в домах лопались стекла, а люди в первые секунды не могли передвигаться, передают телеканалы CNN-Turk и NTV.

Уездный центр остался без света и электричества, многие ветхие дома разрушены, в ряде жилых строений образовались трещины. Значительная часть местных жителей провела минувшую ночь на улице, опасаясь новых землетрясений, передает NTV.

Ущерб от стихийного бедствия уточняется, сообщили в пятницу утром в прямом эфире телеканала представители спасательного ведомства. Они также сказали, что разворачивают в районе землетрясения палаточный городок для временного размещения местных жителей.

Сейсмологи не прогнозируют новых сильных толчков в Кютахье, в то же время они не исключают, что землетрясения магнитудой 4-4,5 определенное время будут продолжаться.

По данным турецких СМИ, которые ссылаются на полицейские источники, среди погибших и пострадавших от землетрясения иностранных граждан нет.