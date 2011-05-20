Минрегионстрой разработал порядок применения строительных норм, гармонизированных с европейскими

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработало проект постановления Кабинета министров «Об утверждении Порядка применения строительных норм, разработанных на основе национальных технологических традиций, и строительных норм, гармонизированных с нормативными документами Европейского Союза».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

По данным пресс-службы, проект постановления находится на рассмотрении правительства.

В.ТИХОНОВ отметил, что такой документ необходим для определения механизма одновременного действия строительных норм, разработанных на основе национальных технологических традиций, и строительных норм, гармонизированных с нормативными документами Европейского Союза.

По его словам, в Украине действует 228 строительных норм технического характера, а также 145 строительных норм по вопросам ценообразования. Весомой составляющей этих строительных норм являются требования к проектированию зданий, конструкций и изделий.

«По государственным строительным нормам Украины, которые разработаны на основе национальных технологических традиций, на протяжении многих лет осуществляется проектирование и строительство объектов на территории Украины. В то же время по ним сложно решить вопрос международной торговли конструкциями, изделиями, отечественными проектами для строительства за рубежом. Также остаются нерешенными вопросы строительства объектов в Украине, которое осуществляется зарубежными фирмами, их кредитование и страхование иностранными банками и страховыми компаниями. Поэтому необходимо принимать решение о переходе на применение строительных норм, гармонизированных с нормативными документами Европейского Союза», - отметил В. ТИХОНОВ.

Вице-премьер-министр уточнил, что проект постановления разработан во исполнение закона «О регулировании градостроительной деятельности».

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассчитывает, что Кабинет министров до конца мая т.г. утвердит все подзаконные акты, необходимые для реализации закона о регулировании градостроительной деятельности.