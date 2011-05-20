Объем субсидий на оплату ЖКУ за четыре месяца вырос на 48,6 млн. грн.

В январе-апреле 2011 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 73 млн. грн., что на 48,6 млн. грн. больше, чем в январе-апреле 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 62,8 млн. грн., в сельской – 10,2 млн. грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-апреле 2011 года были назначены 463,8 тыс. семей (93,6% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 387,5 тыс., в сельской – 76,3 тыс. По сравнению с январем-апрелем 2010 года количество семей, которым были назначены субсидии, увеличилось на 256 тыс., или в 2,2 раза.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в апреле т.г. увеличился по сравнению с апрелем 2010 года в 1,6 раза – до 107,1 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Севастополе и Киеве (494,7-243,6 грн.), наименьший – в Кировоградской, Тернопольской и Херсонской областях (13,9-31,7 грн.).

Как сообщал УНИАН, в январе-марте 2011 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 61,4 млн. грн., что на 40 млн. грн. больше, чем в январе-марте 2010 года.

В 2010 году жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 237,4 млн. грн., что на 94 млн. грн. больше, чем в 2009 году.