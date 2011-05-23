«Киевгорстрой» завтра сдает под заселение дом для пострадавших от «Элита-Центра»

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» 24 мая откроет под заселение жилой дом по просп. Правды, 5-Б в Подольском районе Киева, часть квартир в котором будет передана пострадавшим от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, 22-этажный жилой дом введен в эксплуатацию в марте 2011 года. Дом рассчитан на 126 квартир общей площадью 9,1 тыс. кв. м, из которых 42 однокомнатных, 21 двухкомнатная, 63 трехкомнатных. Площадь встроенных помещений составляет 627 кв. м, площадь земельного участка под застройку – 0,51 га.

В пресс-службе отметили, что 31 квартира (площадью 2266 кв. м), что составляет 25% от площади квартир в доме, передана Киевскому инвестиционному агентству для потерпевших от деятельности группы компаний «Элита-Центр». Из общего количества квартир 5 однокомнатных, 15 двухкомнатных и 11 трехкомнатных.

Заказчиком строительства дома выступает Киевское инвестиционное агентство, инвестором – ХК «Киевгорстрой», генеральным подрядчиком – ОАО «Домостроительный комбинат №3».

Как сообщал УНИАН, холдинговая компания «Киевгорстрой» в январе 2011 года завершила строительство жилого дома по проспекту Правды, 5 в Киеве.

Строительство жилого дома началось в первом квартале 2009 года. Ранее «Киевгорстрой» планировал ввести в эксплуатацию этот дом до конца 2010 года. Это первый дом, квартиры в котором получат инвесторы, пострадавшие от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

В 2010 году «Киевгорстрой» ввел в эксплуатацию 210,5 тыс. кв. м жилья в Украине, из них 205,1 тыс. кв. м – в Киеве и 5,4 тыс. кв. м – в регионах (в Севастополе).