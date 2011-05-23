Минрегионстрой создаст новые территориальные органы Госархстройинспекции

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработало проект постановления «О создании территориальных органов Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины», которое в ближайшее время рассмотрит Кабмин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, проектом документа предусматривается создать территориальные органы Госархстройинспекции в АР Крым, областях, Киеве и Севастополе (всего 27 территориальных органов).

Проект предполагает, что созданные территориальные органы будут правопреемниками территориальных органов Государственной архитектурно-строительной инспекции – правительственного органа, который действовал в системе Министерства регионального развития и строительства, а также территориальных органов Государственной жилищно-коммунальной инспекции - правительственного органа, который действовал в системе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Украины, по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля, контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщал УНИАН, согласно указу Президента Украины №439/2011 от 8 апреля т.г., Госархстройинспекция будет выполнять также функции Госжилкоммунинспекции.

Госархстройинспекция является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином через вице-премьер-министра – министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в вопросах государственного архитектурно-строительного контроля, контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Основными задачами Госархстройинспекции является реализация государственной политики в вопросах государственного архитектурно-строительного контроля, контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.