Колесников: НСК «Олимпийский» готов на 87%

Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» готов на 87%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«На 87%, считают наши специалисты», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

В то же время он сообщил, что дата открытия реконструированного НСК «Олимпийский» будет определена до конца мая.

Б.КОЛЕСНИКОВ также сообщил, что в начале июня на «Олимпийском» начнется монтаж сидений. Всего их будет смонтировано более 70 тысяч.