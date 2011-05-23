Колесников: НСК «Олимпийский» готов на 87%
17:20, 23 мая 2011Недвижимость
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Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» готов на 87%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.
«На 87%, считают наши специалисты», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.
В то же время он сообщил, что дата открытия реконструированного НСК «Олимпийский» будет определена до конца мая.
Б.КОЛЕСНИКОВ также сообщил, что в начале июня на «Олимпийском» начнется монтаж сидений. Всего их будет смонтировано более 70 тысяч.
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