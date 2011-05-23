Кабмин пересмотрит тарифы на коммуналку - поручение Януковича

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству на специальном заседании рассмотреть вопрос относительно тарифообразования на жилищно-коммунальные услуги и исправить ситуацию там, где имеются завышения тарифов, неоправданные расценки.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ после встречи с Президентом Украины.

В.ЯНУКОВИЧ поручил правительству сделать жесткие выводы в отношении должностных лиц, которые медлят с решением вопроса о тарифах на жилищно-коммунальные услуги.

«Глава государства обеспокоен медлительностью, с которой рассматриваются вопросы, связанные с тарифными соотношениями, тарифами жилищно-коммунального хозяйства», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он напомнил, что Президент “неоднократно отмечал: ответственные за тарифообразование лица должны устранить имеющиеся завышения тарифов, исправить неоправданные расценки”.