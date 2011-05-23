Кабмин утвердил порядок применения строительных норм, гармонизированных с европейскими

Кабинет министров Украины сегодня утвердил Порядок применения строительных норм, разработанных на основе национальных технологических традиций, и строительных норм, гармонизированных с нормативными документами Европейского Союза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

Согласно сообщению, порядок определяет механизм одновременного действия строительных норм, разработанных на основе национальных технологических традиций, и строительных норм, гармонизированных с нормативными документами Европейского Союза.

«Порядок будет распространяться на строительные нормы по проектированию конструкций зданий и сооружений, которые относятся к I-ІV категориям сложности. Проектирование конструкций зданий и сооружений, которые относятся к V категории сложности, осуществляется исключительно по строительным нормам, разработанным на основе национальных технологических традиций», - пояснил В. ТИХОНОВ.

Вице-премьер-министр также отметил, что для проектирования объектов заказчик вместе с проектировщиком могут выбрать строительные нормы, разработанные на основе национальных технологических традиций, или строительные нормы, гармонизированные с нормативными документами Европейского Союза. Вид строительных норм, которые используются при проектировании объектов, обусловливается в задании на проектирование.

«Не могут одновременно применяться в проектной документации на один объект строительные нормы, разработанные на основе национальных технологических традиций, вместе со строительными нормами, гармонизированными с нормативными документами Европейского Союза», - уточнил В.ТИХОНОВ.

Как сообщал УНИАН, в Украине действуют 228 строительных норм технического характера, а также 145 строительных норм по вопросам ценообразования. Весомой составляющей этих строительных норм являются требования к проектированию зданий, конструкций и изделий.

Порядок применения строительных норм, разработанных на основе национальных технологических традиций, и строительных норм, гармонизированных с нормативными документами Европейского Союза, разработан во исполнение закона «О регулировании градостроительной деятельности».

Справка УНИАН. Еврокоды (EN Eurocodes) – комплект Европейских стандартов по проектированию конструкций зданий и сооружений, который разработан Европейским комитетом по стандартизации (CEN) на основе соглашения с Комиссией Европейского Сообщества.

Строительные нормы, гармонизированные с нормативными документами Европейского Союза, – государственные строительные нормы, которые устанавливают требования проектирования строительных конструкций по пакетам Еврокодов, которые приняты в Украине в статусе национальных стандартов.

Строительные нормы, разработанные на основе национальных технологических традиций, – государственные строительные нормы, которые устанавливают требования проектирования строительных конструкций и сооружений в соответствии с достижениями национальных традиционных научных школ.