Кабмин утвердил порядок осуществления госархстройконтроля

Правительство утвердило постановление «Об утверждении Порядка осуществления государственного архитектурно-строительного контроля».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

Согласно документу, госархстройконтроль осуществляется должностными лицами инспекций Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) - руководителем инспекции, его заместителями, руководителями структурных подразделений, их заместителями, главными специалистами – главными государственными инспекторами.

«Каждый из них должен иметь служебное удостоверение установленного образца, форма которого утверждается Госархстройинспекцией Украины, а также личный штамп с указанием присвоенного номера и наименования инспекции госархстройконтроля, которую они представляют», - сказал В.ТИХОНОВ.

Он также отметил, что проверки Госархстройконтроля могут быть как плановыми, так и внеплановыми. По его словам, порядок предусматривает проведение плановой проверки не чаще одного раза в квартал, и длиться она может не больше 10 дней.

Порядок также содержит перечень оснований, при наличии которых могут проводиться внеплановые проверки. Среди них - выявление недостоверности данных в документах, поданных субъектом градостроительной деятельности в инспекцию ГАСК для получения разрешительной документации; выявление объекта самовольного строительства; обращение физических или юридических лиц о нарушении субъектом градостроения требований градостроительного законодательства; проверка выполнения субъектом градостроительной деятельности предписаний и требований инспекций ГАСК; поступление требований правоохранительных органов о проведении проверок и др. Срок осуществления внеплановой проверки не может превышать 5 рабочих дней.

«Установлено, что государственный архитектурно-строительный контроль должен проводиться в присутствии субъектов градостроения, которые осуществляют или осуществили строительство. По результатам проверки субъекта составляется соответствующий акт в двух экземплярах. Он является основанием для принятия органом лицензирования решения относительно способности субъекта ведения хозяйства осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с созданием объектов архитектуры», - сказал В.ТИХОНОВ.

Он добавил, что в случае выявления объекта самовольного строительства, относительно которого невозможно установить субъекта градостроения, который строит или построил этот объект, проверка осуществляется с привлечением представителей органов местного самоуправления и органов внутренних дел. «Документы, оформленные по результатам такой проверки, направляются в соответствующий орган внутренних дел для установления лица субъекта градостроения», - уточнил вице-премьер-министр.