В КГГА намерены сдать в аренду 179 объектов столицы - СМИ

В Киевской горгосадминистрации составили список 179 объектов для передачи в аренду через конкурсы.

Об этом пишет газета «Экономические известия» (№ 84 от 24 мая).

Пять соответствующих проектов решений включены в повестку дня ближайшей сессии Киевсовета. Среди арендодателей - коммунальные предприятия «Киевский метрополитен», «Киевпастранс», «Киевзеленстрой», «Печерскжилье», «Липкижилсервис» и другие.

Предполагается сдать в аренду 12 объектов в Подольском районе общей площадью 1960 кв. м. Около 1,5 тыс. кв. м готов передать Киевский университет имени Бориса Гринченко. Кроме того, в списке объектов - территории вестибюлей и переходов 31 станции метро. Площади участков составляют от 1 до 26,3 кв. м.

Помимо этого, «Киевпастранс» намерен временно расстаться с подземными частями пяти станций скоростного трамвая - «Семьи Сосниных», «Ромена Роллана», «Полевой», «Политехнической» и «Гарматной».

Планируется также провести конкурс по аренде помещения станции «Индустриальная».

Согласно проектам решений, распорядители имущества обязаны подписать трехсторонние соглашения по проведению его оценки с городским управлением коммунальной собственности (заказчиком) и победителем конкурса (исполнителем).

Намерения передать эти объекты в аренду в администрации объясняют необходимостью пополнить городскую казну. В этом году поступления от арендной платы за пользование коммунальным имуществом запланированы в объеме 181,741 млн. грн. Сумма вполне реальная, считает член Бюджетной комиссии Киевсовета Сергей МЕЛЬНИК (БЮТ). Но для этого нужно создать четкий и понятный механизм передачи муниципального имущества в аренду.

Депутат напомнил, что уже истекли сроки многих договоров, подписанных арендаторами со структурными подразделениями ранее ликвидированных районных советов. Согласно действующему законодательству, арендатор имеет приоритетное право на продление договора. «Но пока горсовет решал, что делать с имуществом райсоветов, в некоторых районах арендаторы пользовались случаем и не платили за аренду. У них была веская причина - структуры, с которыми они заключали договора, были ликвидированы», - сказал С.МЕЛЬНИК.

Согласно нормативным документам КГГА, в подземных переходах метрополитена предприниматели получают право продавать цветы, газеты, журналы, книги, батарейки, карточки пополнения счета, сувениры и канцелярские товары. «Самые маленькие площади (по 1 кв. м), скорее всего, будут использованы для установки банкоматов или терминалов моментальных платежей (так называемые IBox)», - допускает заместитель председателя комиссии Киевсовета по вопросам собственности («Республика Киев») Денис МОСКАЛЬ.

Впрочем, пополнить бюджет Киев сможет не скоро. «Фактически конкурсы на право аренды этих площадей удастся провести не раньше, чем через пару месяцев - решение Киевсовета должно пройти все формальности», - отметил Д.МОСКАЛЬ.