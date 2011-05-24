Кабмин утвердил механизм профаттестации специалистов, связанных со строительством объектов

Кабинет Министров 23 мая т.г. принял постановление «Некоторые вопросы профессиональной аттестации ответственных исполнителей отдельных видов работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры», которым внедрен правовой механизм получения архитекторами, инженерами, экспертами и другими ответственными исполнителями отдельных видов работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры, соответствующих квалификационных сертификатов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

По его словам, профессиональную аттестацию будет осуществлять Аттестационная архитектурно-строительная комиссия на основании квалификационных характеристик профессий работников, положения о которой утвердит Минрегионстрой.

«В составе комиссии могут создаваться секции по видам работ и профессиональной специализации. В состав комиссии войдут представители Минрегионстроя, высококвалифицированные специалисты по направлениям профессиональной аттестации. В состав секции, которая проводит профессиональную аттестацию экспертов, осуществляющих экспертизу проектной и градостроительной документации по соблюдению нормативов по вопросам санитарного и эпидемиологического благополучия населения, экологии, охраны труда, энергосбережения, пожарной, техногенной, ядерной и радиационной безопасности, будут включаться также представители соответствующих центральных органов исполнительной власти», - пояснил В.ТИХОНОВ.

Согласно документу, комиссия на протяжении месяца должна рассмотреть поданные исполнителем документы (заявление, копии паспорта, справки о присвоении идентификационного номера; засвидетельствованные в установленном порядке копии: документа (документов) об образовании; трудовой книжки; документа о повышении квалификации по соответствующим программам по направлениям профессиональной аттестации; другие документы), провести экзамен и принять решение о выдаче квалификационного сертификата или об отказе в выдаче квалификационного сертификата. Срок действия квалификационного сертификата для лиц, которые работают по специальности, не ограничивается.

Если комиссия принимает решение об отказе в выдаче квалификационного сертификата исполнителю, то на протяжении десяти рабочих дней она уведомляет его о принятом решении с соответствующим обоснованием. Основаниями для отказа в выдаче сертификата могут быть несоответствие исполнителя квалификационным требованиям; неподтверждение его профессиональной специализации, уровня квалификации и знаний по результатам экзамена; неподача необходимых документов или выявления в них недостоверной информации.

«Исполнители, которые получили квалификационный сертификат, могут выполнять отдельные виды работ (услуг), связанные с созданием объекта архитектуры, без соответствующей лицензии и несут персональную ответственность за ненадлежащее выполнение работ, нарушения требований законодательства, строительных норм, государственных стандартов и правил», - сказал В. ТИХОНОВ.