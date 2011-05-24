В Киеве 26 мая презентуют самый большой жилой комплекс в Украине - ЖК «Комфорт Таун»

В четверг, 26 мая 2011 года в Киеве состоится презентация самого большого строящегося жилого комплекса в Украине - ЖК «Комфорт Таун», сообщили УНИАН в компании.

Презентация будет проходить в форме пресс-конференции, с участием как представителей компании-застройщика "К.А.Н. Девелопмент", главных архитекторов проекта, так и представителей Министерства регионального развития и строительства Украины. Гости и представители СМИ смогут увидеть весь масштаб проводимых строительных работ проекта, задать интересующие вопросы спикерам, оценить совершенно новый, для столицы, формат жилья.

ЖК «Комфорт Таун» расположен в Днепровском районе Киева в районе Ленинградской площади. Планируется, что первые 100 тыс. кв.м. будут сданы в эксплуатацию уже в конце 2011 года.

В компании отмечают, что успешность Жилого Комплекса подтверждает результат первого месяца продаж, когда только за 30 дней 117 семей приобрели здесь квартиры. Как говорится в релизе, 1280 семей смогут уже в ближайшее время получить ключи от квартир, поскольку "цена на жилье европейского уровня в «Комфорт Тауне» очень комфортная – от 8 600 грн за 1 кв.м. Столько стоит, к примеру, квадратный метр квартиры в типовом панельном доме".

На территории ЖК «Комфорт Таун» также запланировано разместить парк, детские игровые площадки, места для отдыха и прогулок с детьми, уникальную Школу раннего детского развития, торговый центр с супермаркетом. «Комфорт Таун» не только самый масштабный проект в Украине, но и самый «зеленый», так как более 15 из 29 гектаров участка – это зона озеленения, говорится в релизе.

Презентация состоится 26 мая 2011, в 11:00 (Киев, ул. Регенераторная, 4).

Справочно: «Комфорт Таун» (г.Киев) самый крупный в Украине жилой комплекс принципиально нового формата. Его уникальность заключается в сочетании европейских стандартов архитектуры, планирования территорий и доступной цены.

ЖК «Комфорт Таун» расположен в Днепровском районе Киева (ул. Регенераторная, 4) в районе Ленинградской площади. На 29 гектарах разместится более 500 тыс.кв.м нового жилья (порядка 4500 квартир).

ЖК «Комфорт Таун» был признан «Лучшим жилым проектом 2010 года» в конкурсе «Житло 2010».