Попов считает возможным за 3-4 года обеспечить жильем пострадавших от «Элита-Центр»

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ считает возможным решить проблему обеспечения жильем пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр» за 3-4 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам председатель КГГА Александр ПОПОВ на открытии под заселение жилого дома по пр. Правды, 5-б, 25% квартир в которых передается инвесторам «Элита-Центр».

«Это первые квартиры, которые получат в этом доме те, кто попал в неприятную ситуацию, когда сотрудничал с «Элита-Центр», - сказал он в ходе вручения ключей от 31 квартиры пострадавшим инвесторам.

Председатель КГГА добавил, что разговоры о решении этой проблемы велись на протяжении шести лет.

При этом А.ПОПОВ отметил, что для решения вопроса обеспечения жильем обманутых инвесторов «Элита-Центр» есть политическая воля.

«Если быть оптимистом, то я думаю, 3-4 года (необходимо для обеспечения жильем пострадавших от «Элита-Центр» - УНИАН). Тут очень много разных внешних обстоятельств, начиная от политической стабильности и заканчивая рынком жилья на территории Киева», - добавил председатель КГГА.

Как сообщал УНИАН, холдинговая компания «Киевгорстрой» 24 мая открыла под заселение жилой дом по просп. Правды, 5-Б в Подольском районе Киева, 31 квартира в котором будет передана пострадавшим от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

31 квартира (площадью 2266 кв. м), что составляет 25% от площади квартир в доме, передана Киевскому инвестиционному агентству для пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр». Из общего количества квартир - 5 однокомнатных, 15 двухкомнатных и 11 трехкомнатных.

"Киевгорстрой" во втором квартале т.г. планирует ввести в эксплуатацию еще два жилых дома для пострадавших от "Элита-Центр" - по ул. Л. Гавро и по просп. Маяковского, в которых пострадавшим инвесторам планируется передать 100 квартир. В текущем году компания намерена начать строительство домов для пострадавших от "Элита-Центр" еще на шести земельных участках.

Справка УНИАН. В начале 2006 года в Киеве была раскрыта крупная афера на рынке недвижимости, в результате которой, по данным МВД, 1759 граждан стали жертвами группы компаний "Элита-Центр", представители которой брали у них деньги в качестве оплаты якобы строящегося жилья. Общая сумма, которую получили мошенники от доверчивых граждан, оценивается приблизительно в 400 млн. грн.