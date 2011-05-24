Киев может снизить долю квартир в объектах «Киевгорстроя» для пострадавших от «Элита-Центр»

Киевская городская государственная администрация планирует снизить долю передаваемых пострадавшим от деятельности группы компаний «Элита-Центр» квартир в жилых домах, строительство которых ведет холдинговая компания «Киевгорстрой».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам председатель КГГА Александр ПОПОВ на открытии под заселение жилого дома по пр. Правды, 5-б, 25% квартир в котором передается инвесторам «Элита-Центр».

«Мы можем пересмотреть - и, наверное, это сделаем - договор с «Киевгорстроем» для того, чтобы у него была экономическая целесообразность строить. Мы не вкладываем бюджетных средств, но мы получаем квартиры для «Элита-Центр» за счет выделения земельных участков. 25% в тех условиях, которые есть, предприятие не вытянет, потому что нужно переложить стоимость этого жилья, которое предоставляется бесплатно, на инвесторов. Сегодня это слишком много. Поэтому мы уменьшим процент. И, я думаю, что вопрос будет нормально, автоматически решаться, в том числе и на следующий год», - сказал он.

При этом А.ПОПОВ не уточнил, до какого предела планируется снизить долю передаваемых обманутым вкладчикам квартир, отметив, что этот вопрос еще будет решаться.

Председатель КГГА предположил, что вопрос пересмотра доли передаваемых квартир будет рассмотрен на следующей неделе.

«Наверное, это будет решение Киевсовета, поскольку это определенные обязательства города и предприятия», - добавил он.

В свою очередь президент холдинговой компании «Киевгорстрой» Михаил ГОЛИЦА отметил, что в законе «О регулировании градостроительной деятельности» указано, что предельный размер отчислений застройщика городу составляет 4% от сметной стоимости объекта. «Мы согласны эти 4% перевести в квартиры, это будет где-то 5%, и тогда мы сможем начать строительство сразу шести площадок», - добавил он.

Президент компании уточнил, что в текущем году планируется начать строительство жилых домов, часть квартир в которых будет передана пострадавшим от «Элита-Центр», на шести земельных участках, в частности по ул. Драгоманова, Армянской, Радунской, Ревуцкого.

Как сообщал УНИАН, акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» 24 мая открывает под заселение жилой дом по просп. Правды, 5-Б в Подольском районе Киева, часть квартир в котором будет передана пострадавшим от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

22-этажный жилой дом введен в эксплуатацию в марте 2011 года. Дом рассчитан на 126 квартир общей площадью 9,1 тыс. кв. м, из которых 42 однокомнатных, 21 двухкомнатная, 63 трехкомнатных. Площадь встроенных помещений составляет 627 кв. м, площадь земельного участка под застройку – 0,51 га.

31 квартира (площадью 2266 кв. м), что составляет 25% от площади квартир в доме, передана Киевскому инвестиционному агентству для пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр». Из общего количества квартир - 5 однокомнатных, 15 двухкомнатных и 11 трехкомнатных.