Пострадавшим от «Элита-Центр» к июлю обещают 100 квартир в двух домах

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» планирует во втором квартале т.г. ввести в эксплуатацию два жилых дома, в которых пострадавшим от деятельности группы компаний «Элита-Центр» будет передано около 100 квартир.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам президент ХК «Киевгорстрой» Михаил ГОЛИЦА на открытии под заселение жилого дома по пр. Правды, 5-б, 25% квартир в котором передается инвесторам «Элита-Центр».

Он уточнил, что один дом расположен по ул. Лайоша Гавро, в котором пострадавшим инвесторам планируется передать 61 квартиру, а другой - по ул. Маяковского, 1-3, в котором пострадавшим от «Элита-Центр» планируется передать 39 квартиру.

«Мы очень хотим, и делаем все для этого, чтобы сдать их во втором квартале. И мы хотим начать работы еще по шести земельным участкам в этом году», - сказал М.ГОЛИЦА.

Он уточнил, что строительство домов для пострадавших от «Элита-Центр» планируется начать, в частности, по ул. Драгоманова, Армянской, Радунской, Ревуцкого.

Сегодня, открывая под заселение жилой дом по пр. Правды, 5-б, в котором первые квартиры переданы пострадавшим от «Элита-Центр», М.ГОЛИЦА отметил, что 31 квартиру пострадавшие инвесторы получили без отделки, что и было предусмотрено в договорах с «Элита-Центр». При этом, с учетом разницы между переданными площадями квартир и площадями, которые фигурировали в договорах с «Элита-Центр», инвесторы доплатили около 900 тыс. грн., в среднем по 30 тыс. грн. за квартиру.

Как сообщал УНИАН, ХК «Киевгорстрой» планирует во втором квартале 2011 года ввести в эксплуатацию жилой дом в Оболонском районе Киева по ул. Лайоша Гавро, часть квартир в котором будет передана для пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

Двухсекционный монолитно-каркасный жилой дом на 19-23 этажа рассчитан на 220 квартир, из которых 108 однокомнатных, 32 двухкомнатных, 70 трехкомнатных, 2 четырехкомнатных и по 4 пяти- и шестикомнатных. Общая площадь дома составит 35,9 тыс. кв. м, площадь квартир – 18,8 тыс. кв. м, площадь встроенных помещений – 2,4 тыс. кв. м. Проектом предусмотрено размещение на первых этажах дома магазина продовольственных товаров, офисов, аптеки, отделения связи, пункта молочной кухни, магазина игрушек и канцтоваров, игрового зала, комнаты участкового. В доме также предусмотрен подземный паркинг.

«Киевгорстрой» также планирует во втором полугодии 2011 года ввести в эксплуатацию жилой дом по просп. Маяковского на Троещине, часть квартир в котором будет передана для пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

Двухсекционный 12-24-этажный дом рассчитан на 170 квартир, из которых 79 однокомнатных, 34 двухкомнатных, 57 трехкомнатных. Общая площадь дома составит 18,4 тыс. кв. м, площадь жилой части – 17,8 тыс. кв. м, площадь нежилых помещений – 605 кв. м. Площадь участка под застройку составляет 0,5 га.

Проектом также предусмотрено размещение открытых гостевых автостоянок, а также пристроенного паркинга из металлоконструкций на 68 машино-мест, строительство которого отнесено ко второй очереди. Строительство дома началось в мае 2010 года.