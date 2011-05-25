Кабмин завершил анализ тарифов на ЖКУ

Завершен анализ обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время заседания Кабинета министров Украины премьер-министр Николай АЗАРОВ.

«В целом, завершен анализ обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги во всей стране. Мало того, что это была огромная работа из-за объема бумаг, которые наплодили местные власти, коммунальные организации, также нужно сказать, что состояние дел в этой сфере вполне можно сравнить с запущенной хронической болезнью», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что правительство должно утвердить единый алгоритм расчета справедливых тарифов, и жестко контролировать его выполнение во всей стране. Также глава правительства сообщил, что следующее заседание Кабмина будет посвящено этой проблеме. В частности, будет заслушана информация профильного министерства и руководителей органов местной власти. Н.АЗАРОВ отметил, что по результатам этого заседания будут приняты необходимые, в том числе кадровые решения. «Что мы, в конечном счете, сделаем: четко и доступно скажем людям, как нужно рассчитывать тарифы. Проверяйте, контролируйте свои местные органы, требуйте отчета за каждую копейку, которую вы заплатили коммунальщикам», - сказал глава правительства. Также он подчеркнул значительную роль общественности в решении этой проблемы. Кроме того, он поручил министру юстиции Александру ЛАВРИНОВИЧУ внести на рассмотрение правительства юридический механизм отчета перед потребителями коммунальных услуг и его внедрения по всей стране.