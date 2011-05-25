Киевсовет утвердил городскую программу «Горячая вода» на 2011-2015 годы

Киевсовет утвердил городскую программу «Горячая вода в г. Киеве» на 2011-2015 годы с финансированием в объеме около 1 млрд. 988,3 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета. «За» проголосовали 90 депутатов горсовета.

На сессии отмечалось, что финансирование предусматривается осуществлять из городского бюджета.

Программа разработана ООО «ЭСТА», а соразработчиками являются Главное управление энергетики, энергоэффективности и энергосбережения КГГА, районные госадминистрации и АК «Киевэнерго».

Реализация программы предусматривается в три этапа: первый – 2011 год с финансированием 258,6 млн. грн., второй – 2011-2014 годы с финансированием 1 млрд. 296 млн. грн., третий – 2014-2015 годы с финансированием 434 млн. грн. Основные мероприятия программы направлены на возобновление работы циркуляционных систем горячей воды в жилых домах, замену внутриквартальных трубопроводов и теплообменников теплопунктов.

Согласно информации, изложенной в утвержденной программе, до 2015 года в Киеве предусмотрено возобновить циркуляционные системы в более чем 2,5 тыс. домов.

Городская власть рассчитывает, что реализация программы в полном объеме уменьшит расходы питьевой воды на 45%, уменьшит потери тепловой энергии в системе горячего водоснабжения на 12% и уменьшит расходы электроэнергии на привод циркуляции и сетевых насосов на 30%.