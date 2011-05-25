Отменено ограничение в сроках подачи заявлений от пострадавших в афере «Элита-центр»

Киевсовет отменил ограничение в сроках представления пострадавшими от аферы «Элита-центр» заявлений о переуступке права требования своей части инвестиций в интересах Киевской городской государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект решения был рассмотрен сегодня на заседании сессии Киевсовета в связи с протестами заместителя прокурора г. Киева по этому вопросу.

Своим решением сегодня депутаты отменили один из пунктов своего предыдущего решения от 16 октября 2008 г., которым были определены определенные сроки оформления документов пострадавших инвесторов.

«Я рада, что депутатский корпус поддержал этот вопрос. Решение об ограничении сроков представления пострадавшими заявлений нарушает их имущественные права. Мы не можем оставить вне правового поля 600 киевлян», - отметила секретарь Киевсовета Галина ГЕРЕГА.

Отмену ограничения в сроках представления документов пострадавших от «Элита-центр» поддержали 95 из 101 зарегистрированного в зале депутата горсовета.

Накануне Президиум Киевсовета признал этот проект решения срочным и внес его в повестку дня заседания, назначенного на сегодня.