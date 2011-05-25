80% покупок жилья в Киеве приходится на иногородних – эксперты

В Киеве 80% покупок жилья совершают иногородние, 20% - киевляне.

Такое мнение высказали участники рынка недвижимости, сообщили УНИАН в пресс-службе Ukrainian Real Estate Club (URE Club).

Согласно сообщению, эксперты сошлись во мнении, что покупательная способность населения значительно снизилась во время кризиса. Если раньше существенную прослойку потребителей составлял так называемый средний класс, то сейчас покупатели подобной категории практически отсутствуют.

При этом изменился и портрет покупателя. Если до кризиса 90% жилья в столице покупали киевляне, а 10% - иногородние, то сейчас 80% покупок совершают иногородние граждане, а 20% покупок формируют киевляне.

Также эксперты отметили, что современный покупатель стал более осторожным. Если раньше в приоритетах покупателя была стадия строительства дома и его ввод в эксплуатацию, то сейчас он желает получить полный пакет документов, чтобы застраховать себя от непредвиденных ситуаций.

«Если в 2009 г. соотношение продаж построенного жилья и строящегося было приблизительно 70% на 30%, то в 2010 году 60% продавалось в строящихся домах и 40% в уже построенных. Интересно идет освоение жилья эконом-класса в пригороде Киева, особенно на правом берегу. Очень высокая конкуренция на первичном рынке среди покупателей квартир в 4-5 этажных зданиях в окрестностях Киева (Ирпень, Вишневое и т.д.)», - отметил заместитель генерального директора по стратегическому развитию и маркетингу компании ТММ Алексей ГОВОРУН.

В пресс-службе URE Club отметили, что сегодня большинство участников рынка используют рассрочку при продаже квартир, однако не все застройщики оценивают этот инструмент как удачное решение для развития.

«Мы стали предоставлять рассрочку с первых дней работы с 2006 года сроком на два-три года. Сейчас мы предоставляем рассрочку и на 10 лет. Из более чем 200 проданных домов, только около 10% выкупались сразу и со 100% оплатой. Если бы мы не заключили договоров с рассрочкой платежей в 2006-2007 годы, существование многих наших проектов оказалось бы под вопросом. Безусловно, часть рассрочек (но не критическая масса) оказалась проблемной. Тем не менее, за последние три года количество продаж со 100% оплатой снизилась до нуля. Сегодняшние клиенты, приобретающие дома в рассрочку, в состоянии обеспечивать платежи», - считает генеральный директор DIO Group, коттеджный городок «Севериновка» Олег ХОМКО.

В то же время А.ГОВОРУН отметил, что знаком с компаниями, которые ориентированы на кредитование, но при этом за полтора года имеют 10 проблемных договоров по рассрочке. «У застройщика существует стоимость денег, поэтому рассрочка - не всегда успешный путь развития для застройщика», - считает он.