Польша может опоздать с достройкой стадиона к Евро-2012 в Варшаве на 10 месяцев

Варшава. Сооружаемый в рамках подготовки Польши к Евро-2012 Национальный стадион в Варшаве может быть введен в эксплуатацию на 10 месяцев позже запланированного срока.

Об этом пишет DziennikGazetaPrawna со ссылкой на отчет аудиторской компании Harris, который генподрядчик строительства на днях представил заказчику.

„Опоздание может составить 10 месяцев. Причина – ошибки в проектах электрической инсталляции”, - отметило издание.

По данным газеты, генподрядчик – консорциум австрийских и польских фирм – и заказчик - Национальный центр спорта (NCS) - ведут острые дискуссии на тему того, кто виновен в срыве графиков.

Издание отмечает, что контракт на строительство стадиона, который на 100% финансирует польское правительство, предусматривает штраф в размере более 300 тыс. дол. за каждый день опоздания.

По данным польского TVN24, строительные инспекторы также выявили брак в построенных эвакуационных лестницах Национального стадиона, исправление которого может занять три месяца.

Пресс-секретарь NCS Дария КУЛИНСЬКА подтвердила УНИАН выявленную проблему с лестницами, отметив, что это единственная выявленная недоработка.

Она отказалась комментировать возможность задержки с введением стадиона в эксплуатацию из-за этой проблемы, отметив, что более детальная информация будет обнародована после того, как исполнитель представит план исправления недостатков.

В специально обнародованном сегодня заявлении NCS заверил, что запланированный на сентябрь 2011 года матч между сборными Польша и Германии состоится, как и планировалось, на Национальном стадионе в Варшаве.

DziennikGazetaPrawna написала, что генподрядчик хочет определить новый срок завершения строительства стадиона в конце февраля - начале марта 2012 года, в то время как ранее срок введения его в эксплуатацию переносился с мая на 30 июня 2011 года.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе из-за неготовности стадиона в Гданьске запланированный на июнь матч между сборными Польши и Франции перенесен в Варшаву – на стадион столичного клуба „Легия”.

Польша израсходует на строительство Национального стадиона в Варшаве более 500 млн. дол., что более чем вдвое больше, чем обойдутся сооружаемые к Евро-2012 стадионы в Гданьске и Вроцлаве.