Кабмин утвердил положение о градостроительном кадастре

Кабинет Министров Украины сегодня утвердил постановление «О градостроительном кадастре», которым принято положение о градостроительном кадастре и Типовое положение о службе градостроительного кадастра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

Согласно сообщению, градостроительный кадастр – это государственная система хранения и использования геопространственных данных о территории, административно-территориальных единицах, экологических, инженерно-геологических условий, информационных ресурсов государственных строительных норм, стандартов и правил для удовлетворения информационных потребностей в планировании территорий и строительства.

«Закон «О регулировании градостроительной деятельности» впервые создал законодательные основания для функционирования градостроительного кадастра. Его внедрение предусматривает создание динамичной базы данных о существующей застройке с конкретизацией привязки объектов к определенной территории или земельному участку», - сказал В.ТИХОНОВ.

При этом кадастр будет наполняться из других кадастров для определения охранных зон, границ земельных участков и координат объектов и будет содержать базу нормативных показателей застройки.

«Градостроительный кадастр должен дать ответ на вопрос относительно размещения объекта строительства в планировочной системе административной единицы, определить предельно допустимые условия и ограничения для каждого отдельного земельного участка с учетом государственных норм, стандартов и правил», - пояснил вице-премьер-министр.

Он также сообщил, что организацией создания и ведения кадастра будет заниматься служба градостроительного кадастра, которая будет действовать в составе специально уполномоченных органов градостроительства и архитектуры.

Со вступлением в силу данного постановления потеряет силу постановление Кабмина №224 «О градостроительном кадастре населенных пунктов» от 25 марта 1993 года.

Также сегодня Кабмин утвердил постановление «О порядке обмена информацией между градостроительным и государственным земельным кадастром».